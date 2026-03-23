Блясък и стил! Ето го най-новото пространство за мода и изкуство “Fashion & Art – Balkan Open Door”

На 18 март, с бляскаво събитие в най-новия луксозен хотел в София – East Plaza Hotel, International Fashion Connection Group (IFC Group), с президент Мила Захариева, реализира “Fashion & Art – Balkan Open Door” – културно събитие, което обедини мода и изкуство в общ творчески формат.

Инициативата се осъществява от Мила Захариева – идеен създател, дизайнер и собственик на IFC Group, чиято визия е насочена към изграждане на платформа за развитие на творци и утвърждаване на модата и изкуството като форма на съвременен културен диалог.

Любезен домакин на събитието бе East Plaza Hotel – партньор на International Fashion Connection Group. Луксозната обстановка, съвременният стил и високото ниво на хотела създадоха елегантна среда, която допринесе за цялостното преживяване и атмосферата на дефилето.

Сред гостите уважили поканата бяха Венцислава Янчовска почетен консул на кралство Норвегия; Ервис Талури, ръководител на Българо-Албанската търговска камара; Яшаря Доган, президент на Bursa Fashion Week; Мария Бонева, собственик и управител на Code Fashion TV; Силвия Джагарова - собственик на сп. Банкер; Ирина Папазова - собственик на марката “Мис България”; Наталия Гуркова - собственик на “Queen by NG”; художника Николай Янакиев; адвокат Биляна Тончева; проф. Йонко Мермерски…

В рамките на вечерта бе представено творчеството на Живко Седларски – български скулптор и художник с високо международно признание, живял и творил дълги години във Франция.

Неговите характерни скулптури и живописни произведения бяха част от изложбената линия на събитието, разкривайки както силуетите, вдъхновени от женската фигура и естетиката на висшата мода, така и по-интимния, цветен и емоционален пласт от неговото творчество.

Специално дефиле със статуетки, вдъхновени от неговите творби, придаде допълнителна динамика на вечерта и бе реализирано като кауза в подкрепа на младите творци. В него участваха деца – модели от IFC Models Academy, облечени в българския бранд Érimme с дизайнер Никол Керимова.

Кулминацията на събитието бе модният спектакъл

“Grand Fashion Show – 50 нюанса ексклузивност”, с който Мила Захариева представи, за първи път, с ревю своя бранд La Cara Mi EXCLUSIVE, поставяйки началото на нов етап чрез ребрандиране под името “Mila Zaharieva EXCLUSIVE”.

Колекцията от 50 специално селектирани визии представи ретроспекция на развитието на бранда – от неговото създаване до днес – както и нови модели от последната колекция на дизайнерката. Подбраните силуети отразяват характерния почерк на автора и философията на марката – съчетание между елегантност, комфорт, авторски десени и внимание към детайла.

На подиума дефилираха модели от IFC Models Academy, които допринесоха за професионалния облик на спектакъла. Ревюто се превърна във впечатляващ финал на вечерта и демонстрира мащаба и стила, с които Мила Захариева реализира своите проекти и утвърждава IFC Group като организация с ясно разпознаваема визия.

“Fashion & Art – Balkan Open Door” е експозиция, която обединява култура, мода и изкуство и създава възможности за бъдещи творчески срещи и сътрудничества между творците.