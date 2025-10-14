Бобчева с чорапи на Шекспир

Една от най-обичаните родни актриси - София Бобчева, шокира последователите си в социалните мрежи с чорапи, на които е изобразен самият Уилям Шекспир.

За избора й я издаде колежката й Здрава Каменова, с която прекарват последния месец непрекъснато заедно, подготвяйки премиерата на общия им спектакъл „На гребена на вълната“. „Преди няколко години, още бях бременна, ходихме на турне с „Игра за двама“ в Лондон. Отидох и разгледах Шекспир Globe Theatre, където има и магазин за сувенири, и си харесах тези чорапи. Сториха ми се много атрактивни и наистина е така. Нося си ги по специални случаи и сега в деня, в който стъпихме на сцената на театъра да репетираме общата ни постановка със Здрава. На нея са й изключително интересни моите чорапи, защото аз винаги нося шарени - с рибки, с бонбони, и др.“, споделя лъчезарната София.

Тя допълва още: „Чорапите с Шекспир обаче са ми късметлийски“. Премиерата на Бобчева и Здрава е на 15 и 16 октомври, но билетите са изцяло разпродадени. Следващите дати са 21 октомври в Плевен и 20 ноември в София. На 5 ноември пък е премиерата на филма „Рожден ден“, в който София има роля, която много харесва и няма търпение да гледа лентата на голям екран.

Извън работата Бобчева е щастлива майка, а нейната дъщеричка днес празнува рожден ден. „За съжаление е болна и няма да може да празнуваме, както желаем, но за нея е важно да има торта, а за мен да ми е жива и здрава“, завършва с усмивка актрисата.