Bulgaria Wants You подарява менторски срещи на стартиращи специалисти

На 14 юни в Интер Експо Център ще се проведе едно от най-вдъхновяващите събития на годината – „България на пет океана“. Събитието събира на едно място едни от най-успелите и разпознаваеми българи от страната и чужбина – визионери, предприемачи, новатори и лидери в своите области.

По този повод платформата Bulgaria Wants You стартира специален giveaway, който дава възможност на четирима участници да се срещнат лично с изявени българи в индивидуална менторска среща. Това е изключителен шанс за директен разговор, споделяне на личен опит и получаване на конкретни съвети за професионално и личностно развитие, пише Bulgaria Wants You.

Темата на срещите е „Съвети за успех – как да стигнеш там, където искаш да бъдеш?“ и е насочена към млади и амбициозни хора, които търсят посока и вдъхновение. В инициативата се включват четирима ментори: Ивайло Пенчев – предприемач и съосновател на Walltopia, Красимир Пиперков – експерт по инвестиции и стартъп развитие, Денис Ризов – продуцент и предприемач, и Александър Атанасов – инженер с международна кариера.

За да участвате, е необходимо да посетите Instagram профила на Bulgaria Wants You, да коментирате под публикацията за giveaway с числото, съответстващо на ментора, чиято сфера ви вълнува най-много, и да имате активна безплатна регистрация за събитието „България на пет океана“. Като допълнителен бонус можете да тагнете приятел, с когото ще присъствате на събитието.

Крайният срок за участие е 12 юни, победителите ще бъдат обявени на 13 юни, а самите менторски срещи ще се проведат на живо по време на събитието на 14 юни.

Не пропускайте тази уникална възможност да получите лични съвети от хора, които вече са постигнали световен успех. Това може да бъде първата стъпка към вашия собствен път на вдъхновение и реализация.