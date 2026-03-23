Д-р Полина Паньова с международно признание: награда за лидерство в превантивната медицина и женското здраве

Д-р Полина Паньова – ендокринолог с над 12 години опит и собственик на „Амбулатория д-р Полина Паньова“ в Бургас – беше отличена с престижната награда „Leader in Preventive Medicine Innovations and Women’s Health 2026“ по време на международния форум Women Leaders Awards 2026, проведен в София.

Събитието събра вдъхновяващи жени лидери от над 10 държави и отличи личности с принос към развитието на обществото, медицината и равнопоставеността, в духа на европейските ценности за равенство и недискриминация.

„За мен тази награда е изключителна чест и голяма отговорност. Тя ме задължава да продължа да се развивам, да надграждам знанията си и да бъда още по-полезна на хората, които ми се доверяват. Вярвам, че бъдещето на медицината е в баланса — между наука и интуиция, между технология и човечност, между лечение и истинска грижа. Тази награда е не само за мен. Тя е за всеки, който вярва, че здравето е хармония.“ споделя д-р Полина Паньова.

Д-р Паньова се утвърди като водещ специалист в областта на превантивната медицина и ендокринологията, с фокус върху заболявания като Хашимото, диабет, метаболитен синдром, затлъстяване, хормонални нарушения, безплодие и менопауза. В практиката си тя прилага индивидуален и цялостен подход, насочен към дългосрочно здраве и баланс.

Тя се наложи и като съвременен лидер в медицината, съчетаващ дълбока професионална експертиза с модерен предприемачески подход и международно признание. Като създател на иновативни решения и развиваща собствен медицински проект, д-р Паньова работи в посока изграждане на нов тип интегративна грижа, в която технологиите и медицината вървят ръка за ръка. Част от визията ѝ е развитието на модерна платформа с телемедицинска насоченост, която да осигури достъп до висококвалифицирана медицинска помощ без значение от местоположението на пациента.

Нейната концепция за цялостна грижа е насочена към постигане на баланс в организма чрез съчетание на ендокринология, психология и съвременни естетични подходи. Успоредно с това тя работи за изграждане на мрежа от специалисти и подкрепа за жени в уязвими ситуации, като активно участва в инициативи, свързани с превенция, образование и възстановяване.