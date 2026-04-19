Ето го Кристо като Стоичков

Младият Кристо неслучайно спечели кастинга за главна роля в предстоящия филм за Стоичков. Екипът представи трите ключови визии на проекта преди дни и от тях стана ясно, че актьорът се е научил да позира като точно копие на оригинала, който предстои да изиграе. Филмът се очаква на екран догодина и ще се разпространява под две заглавия. Едното ще е за българи, а другото – за чужденци.

Още когато обявиха проекта си, от екипа на филма за Христо Стоичков не скриха, че имат амбиция да завоюват с него не само българския, но и международния пазар. Ето защо лентата ще е с две заглавия. У нас ще се разпространява като „Стоичков – Имало едно време в България”, което се очаква да извика носталгично чувство в българина и да обърне погледа му към миналото и средата, формирала характера на големия футболист. В чужбина пък ще е Stoichkov – Against All Odds („Стоичков – Срещу всичко”). Тук акцентът пада върху историята за успеха на едно обикновено по произход момче, постигнат чрез преодоляване на огромни препятствия без отчаяние, съмнения и отказ от голямата цел. По този начин се очаква филмът в зависимост от спецификите на публиката си да бъде разчетен и като национален, и като универсален киноразказ.

Още в появата си в кастинг-риалитито „Вече играеш... Стоичков” по Нова тв младият Кристо Стоичков стана фаворит на публиката. Според много зрители той има голяма визуална прилика с оригинала, а сходството в имената на двамата – само с буква разлика – бе разчетено като знак за предстоящия успех и на актьора, и на бъдещия филм. След като спечели кастинга, Кристо е направил специална фотосесия в ролята на Христо Стоичков. Екипът на лентата представи преди дни три от кадрите, в които са визуализирани три периода от живота на Камата – като част от ЦСКА, като играч на Барселона и като голмайстор на българския национален отбор по футбол, извел страната ни до прословутото 4-о място в света в САЩ през 1994г. – най-доброто класира, постигнато в историята на футбола ни, иначе белязана с преобладаващо печални краски.

Трите визии бяха представени от режисьора Мартин Макариев и Александър Сано, който беше водещ на кастинг-риалитито. В креативния екип участва и журналиста Владимир Памуков, а сценарият е на Георги Ангелов. В проекта вече се е включила американска компания, която се очаква да има ключова роля в международното му разпространение. Засега се пази в тайна кога ще стартират снимките, но най-вероятно няма да се чака дълго за тях, тъй като лентата трябва да е на екран след година и половина, а периодът на постпродукция е дълъг и трябва да се предвиди достатъчно време за него. Освен Кристо Стоичков в главната роля, във филма се очаква да влязат и някои от най-ярките актьори, които се явиха на кастинга, като Даниел Върбанов, Ясен Атанасов, Георги Николов – Жорони и др. Те ще получат някои от второстепенните роли.