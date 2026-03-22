Фики снима в клип „Ламборгини”-то за 500 000 евро ВИДЕО

Фики Стораро се похвали, че има „Ламборгини Темерарио” и в клипа към дуета си с Азис „Има ли, няма ли”, чиято премиера беше преди дни. Така че ако е имало някой не разбрал, вече знае, че големият син на Тони Стораро е сбъднал мечтата си.

Фики си подари скъпата кола за 31-вия си рожден ден, който празнува на 3 март. Цената за нов модел „Ламборгини Темерарио” варира в зависимост от оборудването, но в бранша се говори, че Сторарови са се изръсили с около 500 000 евро. Понеже, разбира се, Фики е искал колата му да е оборудвана с всички екстри. И явно е нямал търпение, защото хитовият изпълнител си купи едно от първите „Ламборгини Темерарио”, които пристигнаха в България в началото на годината.

„Сбъдната мечта! Благодаря ти, взимам ги от хубави ръце!”, казва Фики на Благой Георгиев в клип в инстаграм от 7 март. Тъкмо бившият футболист му връчи ключа за скъпата кола в шоурума на луксозна автокъща в София. Фики и Азис й направиха реклама в клипа си, в който позират и пред „Ферари”.

Преди да се качи на „Ламборгини Темерарио”, големият син на Тони Стораро караше син джип „Мерцедес G-class”, чиято цена, говори се, също наближавала половин милион, но в лева. Любимата му кола в семейния автопарк обаче си оставал жълтият „Chevrolet Camaro Bumblebee”.

Бащата на Фики пък бръмчи с друг модел на „Ламборгини”. Тони Стораро кара жълто „Ламборгини Урсус”, чиято цена също стигала половин милион в лева. Но може и да е повече. Солидна сума струвала и колата на малкия Стораро. Емрах кара „BMW M5” Competition, а преди него се хвалеше с „Audi RS6”. Не е ясно дали Сторарови са продали скъпия „Майбах”, с който се говореше преди две години, че са се сдобили.

1