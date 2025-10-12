Последни
Популярни
Горещи

Филип Буков не стъпва в дискотеки

https://hotarena.net/lubopitno/filip-bukov-ne-stapva-v-diskoteki HotArena.net
Румен Димитров
560
Филип Буков не стъпва в дискотеки

Румен Димитров
560

Не търсете Филип Буков по дискотеките! Капитанът от „Аз обичам България” изобщо не стъпва на такива места, защото не иска да си разваля режима.

„Аз съм сутрешен човек - не ставам след 8.00 - 8.30 ч. Вечер пък си лягам най-късно в 23.00 ч., когато нощните заведения тепърва отварят. Купоните до зори не са за мен, не резонират със здравословния ми начин на живот. Когато приятели ме канят да излизам, директно им отказвам. Няма смисъл да ходя на бар, за да заспя там на някой стол”, сподели пред „Уикенд” актьорът. И допълни, че въпреки застудяването, все още не е зазимил велосипеда си.

 

 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.