Филип Буков не стъпва в дискотеки

Не търсете Филип Буков по дискотеките! Капитанът от „Аз обичам България” изобщо не стъпва на такива места, защото не иска да си разваля режима.

„Аз съм сутрешен човек - не ставам след 8.00 - 8.30 ч. Вечер пък си лягам най-късно в 23.00 ч., когато нощните заведения тепърва отварят. Купоните до зори не са за мен, не резонират със здравословния ми начин на живот. Когато приятели ме канят да излизам, директно им отказвам. Няма смисъл да ходя на бар, за да заспя там на някой стол”, сподели пред „Уикенд” актьорът. И допълни, че въпреки застудяването, все още не е зазимил велосипеда си.