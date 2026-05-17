Графа скъса с „Гласът”, Керана ще смени Мария Илиева

Владимир Ампов-Графа къса с „Гласът на България”, точно както „Уикенд” прогнозира още преди седмици. Музикантът се разделя с шоуто на Би Ти Ви за втори път в кариерата си. Той беше треньор там миналия сезон, както и в още 4 по-стари издания, но наесен няма да участва във формата. Затова пък Иван Лечев си запазва мястото в журито за 9-а поредна година, съобщиха от телевизията.

За отпадането на Графа от „Гласът на България” всъщност стана ясно още когато от Би Ти Ви обявиха, че имат нов треньор – младият фолк идол Меди. Шоуто работи с ясна формула, която се следва в цял свят – журито му се състои от четирима души, двама от които са жени, а другите двама са мъже. Съответно едната от дамите трябва да е от най-новото поколение музиканти, а другата – с по-дълъг опит, което важи и за представителите на силния пол сред треньорите. Графа досега го е „играл” младеж в мъжката двойка в журито, какъвто е и Меди. 31-годишният изпълнител всъщност е най-младият мъж, който досега е влизат в треньорската четворка на предаването у нас. Имаше вариант Влади Ампов да мине от другата страна, за да са заедно, т.е. да бъде класиран при „ветераните”, но оставането на Лечев в шоуто издава, че тази възможност е отпаднала. Т.е. двамата мъже на въртящите се столове през есента ще са Меди и виртуозният китарист, който е любимец на няколко поколения рок фенове.

Влади Ампов си взима „довиждане” с „Гласът на България” за втори път в кариерата си. Той беше треньор в четири поредни сезона – от четвъртия до седмия включително, излъчени между 2017-а и 2020г. През 2019-а Графа дори вади победител от отбора си. Това е варненецът Атанас Кателиев, който обявява в шоуто, че по професия е стругар, а с музика е започнал да се занимава едва година преди да се яви на кастинг. Година след тази победа Ампов се оттегли от шоуто, отстъпвайки мястото си на Любо Киров, който остава там два сезона. След него в шоуто влиза Миро, който се задържа само една есен, след като е бил треньор и в трите първи сезона, излъчени в България. През 2024-а Графа отново влиза в „Гласът”, но за кратко. Наесен в неговия стол ще се върти Меди.

Затова пък Мастър Лечев е непоклатим от 2017-а насам. За това време той вади трима победители. През 2017-а и 2018-а това са Радко Петков и Ния Петрова, а през 2020-а – Георги Шопов. Ако зрителите вече не си спомнят тези имена, това доказва, че не само гласът има значение за изграждането на една музикална кариера. Лечев обаче е сред треньорите, които могат да се похвалят, че са дали път и поне на двама музиканти, които след предаването запазиха своята популярност и дори я увеличиха. Това са Николай Воденичаров-Никеца и Борис Христов, който сега пее в „Като две капки вода”. Другите треньори с такива постижения са Камелия, която навремето даде път в кариерата на Керана и Тино, Галена с Петя Панева и Ивана от първия сезон на предаването, която откри за сцената колежката си Роксана.

Лечев е третият треньор от сезон 12, чието име Би Ти Ви съобщава – след Меди и Дара. Въпросът сега е какво ще стане с Мария Илиева. Тя е участвала в шоуто два пъти досега – в сезони 10 и 11, излъчени през 2023-а 2024 г. Предстои да разберем дали остава и в сезон 12. Според запознати почти сигурно е, че и тя ще бъде сменена. Мълви се, че на стола й ще седне Керана.