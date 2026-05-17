Последни
Популярни
Горещи

Кои бедстващи артисти ще получат от парите на Лили?

https://hotarena.net/lubopitno/koi-bedstvashti-artisti-shte-poluchat-ot-parite-na-lili HotArena.net
Румен Димитров
1036
Кои бедстващи артисти ще получат от парите на Лили?

Румен Димитров
1036

Шефът на Съюза на артистите в България – Христо Мутафчиев, чака молби за помощ от закъсали със здравето свои колеги, които искат да получат средства от благотворителния концерт на Лили Иванова в софийската зала „Арена София”, който се проведе на 8 май. От шоуто са събрани близо 631 000 евро, които ще отидат в касата на здравния фонд на Съюза. Засега обаче не е ясно точно кой ще се възползва от парите.

 

Нуждаещите се артисти трябва да опишат в документи своето здравословно състояние, както и сумата, която им трябва за лечение. Очаква се това да бъдат възрастни хора, инвалиди или останали без средства тежко болни изпълнители от областта на театъра, киното, цирка и музиката у нас. „Аз съм гаранция, че средствата, събрани след този концерт, ще бъдат използвани с изключително строг финансов контрол и ще стигнат по разпределение там, където е необходимо”, зарече се Мутафчиев.

Според източници на „Уикенд”, сред бедстващите артисти, които ще пожелаят да им бъде отпусната помощ, е актьора Георги Стайков. Той от години се бори с множествена склероза, а терапията струва хиляди левове месечно. Звездата от филма „Вчера” живее в Бургас и редовно изпада в невъзможност да си плаща рехабилитацията и специалната храна, която му е необходима. Той на няколко пъти апелираше за помощ в социалните мрежи. Георги Стайков вече е подал молба, но с каква сума ще бъде зарадван, не е известно.

За помощ ще кандидатства и Мими Николова. Естрадната и джаз изпълнителка е на достолепните 87 години и е в завидна кондиция, но едва свързва двата края и често няма какво да яде. Жилището й също е в окаяно състояние и не е ремонтирано от половин век. Преди време нейни колеги дори обмисляха да се свържат с предаването „Бригада Нов дом” и да помолят Мария Силвестър да осигури освежаване на панелното й жилище. Мими Николова получава символична пенсия в размер на 320 евро, които не стигат за нищо.

В концерта, организиран от фондацията на примата, освен Лили Иванова, взеха участие някои от най-популярните музиканти у нас: Орлин Горанов, Веселин Маринов, Васил Найденов, Любо Киров, Маргарита Хранова, братя Аргирови, Миро, Тони Димитрова, Графа, Софи Маринова, Мария Илиева, Михаела Маринова и Тома Здравков. С изпълнения на стихове се включиха и актьори като Йордан Ръсин, Даниел Върбанов, Жаклин Даскалова, Пламен Димов, Алена Вергова и др.

 

Тагове:
Още от Любопитно

3 Коментара

17.05.1976г.

преди 1 час

Слава на Бога Надежда Дойчева. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 50 минути

Цингаранга. Знаеш ли Надежда Дойчева беше доста отдавна, когато го установих, че си Чиста Циганка демек, че си Чистокръвна МАНГАЛКА. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

Коментирай

Мангалката дойчева

преди 49 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(вещеричарски нос). Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.