Кои бедстващи артисти ще получат от парите на Лили?

Шефът на Съюза на артистите в България – Христо Мутафчиев, чака молби за помощ от закъсали със здравето свои колеги, които искат да получат средства от благотворителния концерт на Лили Иванова в софийската зала „Арена София”, който се проведе на 8 май. От шоуто са събрани близо 631 000 евро, които ще отидат в касата на здравния фонд на Съюза. Засега обаче не е ясно точно кой ще се възползва от парите.

Нуждаещите се артисти трябва да опишат в документи своето здравословно състояние, както и сумата, която им трябва за лечение. Очаква се това да бъдат възрастни хора, инвалиди или останали без средства тежко болни изпълнители от областта на театъра, киното, цирка и музиката у нас. „Аз съм гаранция, че средствата, събрани след този концерт, ще бъдат използвани с изключително строг финансов контрол и ще стигнат по разпределение там, където е необходимо”, зарече се Мутафчиев.

Според източници на „Уикенд”, сред бедстващите артисти, които ще пожелаят да им бъде отпусната помощ, е актьора Георги Стайков. Той от години се бори с множествена склероза, а терапията струва хиляди левове месечно. Звездата от филма „Вчера” живее в Бургас и редовно изпада в невъзможност да си плаща рехабилитацията и специалната храна, която му е необходима. Той на няколко пъти апелираше за помощ в социалните мрежи. Георги Стайков вече е подал молба, но с каква сума ще бъде зарадван, не е известно.

За помощ ще кандидатства и Мими Николова. Естрадната и джаз изпълнителка е на достолепните 87 години и е в завидна кондиция, но едва свързва двата края и често няма какво да яде. Жилището й също е в окаяно състояние и не е ремонтирано от половин век. Преди време нейни колеги дори обмисляха да се свържат с предаването „Бригада Нов дом” и да помолят Мария Силвестър да осигури освежаване на панелното й жилище. Мими Николова получава символична пенсия в размер на 320 евро, които не стигат за нищо.

В концерта, организиран от фондацията на примата, освен Лили Иванова, взеха участие някои от най-популярните музиканти у нас: Орлин Горанов, Веселин Маринов, Васил Найденов, Любо Киров, Маргарита Хранова, братя Аргирови, Миро, Тони Димитрова, Графа, Софи Маринова, Мария Илиева, Михаела Маринова и Тома Здравков. С изпълнения на стихове се включиха и актьори като Йордан Ръсин, Даниел Върбанов, Жаклин Даскалова, Пламен Димов, Алена Вергова и др.