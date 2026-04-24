Изловиха Марин и Михаела заедно след “Ергенът”

Истината около любовния триъгълник в „Ергенът" най-сетне започна да излиза наяве и както често се случва, зрителите май са били подведени. Оказва се, че големият любимец на дамите Марин изобщо не е толкова свободен, колкото се опитваше да изглежда пред камерите, а връзката му с Михаела съвсем не е започнала в рамките на шоуто, пише Ретро.

Още преди старта на сезона тръгнаха слухове, че двамата са прикрита двойка в реалния живот и участието им в предаването е по-скоро ход за популярност. Това се прие със скептицизъм, особено на фона на демонстративните симпатии, които Марин показваше и към друга участничка - Алия.

Очевидци обаче са засекли Марин и Михаела заедно преди дни на баскетболен мач в столицата, където били заедно с още една двойка. След края на мача те отишли в Студентски град, където според свидетели обикаляли заведения до малките часове.

Така на практика се потвърждават съмненията, че участието им в „Ергенът" е било добре режисиран ход. Докато на екран Марин разиграваше романтични сцени с Алия и държеше зрителите в напрежение, извън камерите той явно е запазил отношенията си с Михаела.