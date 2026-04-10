Кой ще влезе в ролята на Тодор Колев в "Опасен чар"

Спектакълът "Опасен чар" ще бъде поставен на сцената на Драматично-кукления театър "Васил Друмев" в Шумен през следващия сезон от режисьора Николай Гундеров, пише Ретро. Обявен е кастинг за актьор, който да изиграе главната мъжка роля - на харизматичния измамник Генчо Гунчев, познат с многобройните си самоличности и имена на птици като "Ястребовски", "Орелски", "Соколов" от емблематичния филм "Опасен чар" на Иван Андонов с участието на Тодор Колев.

Това е роля с характер, но и огромно актьорско предизвикателство за тези, които могат да владеят сцената, изграждайки многопластов образ, казват от екипа на Шуменския театър.

Крайният срок за кандидатстване за ролята е 30 април 2026 г. В Шумен от 26 до 30 юни тази година ще се състои и третото издание на Комедийния театрален фестивал "Тодор Колев".