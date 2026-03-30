Крайно неудобно: Азис спи по гръб заради новите гърди

“132 см гръдна обиколка! Вече окончателно гърдите ми са възстановени. Трудно ми е да спя по корем заради обема на гърдите, но свикнах май. Мога да ги нарека - piece of art - без никакво съмнение", похвали се фолк певецът Азис, пише Телеграф.

За пореден път той раздразнено добави: „Не искам съвети от фитнес гурута моля ви, спрете! Не искам като вас! Живея в бъдещето. Всеки може да отиде и тренира, не съм спрял никого. Ефектът, разбира се, няма да е 132 см, ако ще да се спи в залата. Загрижеността разбирам на много, но наистина насочете енергията и знанията си към друг".