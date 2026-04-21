Maria Kamisheva Couture и IFC Multibrand Store събират елита на модно ревю в София

Ексклузивно представяне на дизайнерския бранд Maria Kamisheva Couture с дизайнер Мария Камишева със самостоятелно ревю ще бъде представено то екипа на Intenational Fashion Connection

На 29 април 2026 г., в изисканата обстановка на хотел „Анел“, София, гостите ще имат възможност да се потопят в света на бранд, който превръща модата в изкуство. Maria Kamisheva Couture е позициониран единствено в IFC Multibrand Store – концептуално пространство за българска дизайнерска мода на International Fashion Connection.

В рамките на събитието ще бъде представена колекцията “Portrait of Identity” – селекция от ръчно изработени визии, които съчетават класически силуети с фино изработени детайли с артистичен почерк. Всяка рокля носи усещане за индивидуалност, елегантност и силно присъствие, a гримът ще е дело на младата гримьорка Ивет Димитрова.

Гостите ще имат възможност за личен контакт с дизайнера, както и за индивидуални модни консултации и избор на специално подбрани модели. Организатор на събитието е г-жа Мила Захариева, създател и президент на International Fashion Connector Group.