Оргазмът озарява човешкото лице

Изложба със снимки на добре задоволени лица прави бразилски фотограф. Безинтересното на пръв поглед събитие е истинска революция, защото показва как физиономията се изменя след не какво да е събитие, а един ощастливяващ оргазъм.

Образите на Маркос Алберти са само женски. Човекът на изкуството общува и подбира фотографии на дами, преди да освободят сексуалното напрежение, след това, а и по време на самото освобождаване. В изложбата няма нищо порнографско, всички героини са облечени. Инициатива се нарича „О-проектът", по аналогия с G-точката.

Еротиката свършва дотук, защото Mapкос Алберти се интересува от щастието и повишената самооценка, до които водят оргазмите. От години бразилският фотограф се бори с някои табута, жените не правят секс просто за удоволствие или ако правят - са с леко поведение, пише „Лед Байбъл“. Фактът, че изложбата се състои, сам по себе си разчупва рамки.

Алберти - обяснява колко трудно е било да намери жените с щастливи сурати: - В рамките на О-проектът“ установихме контакт с над 2000 жени по света. Всъщност те ни писаха сами. Бяхме обявили, че става въпрос за изследване на човешките емоции, което е самата истина, но когато се свързаха с нас и получиха конкретика, почти всички се отказаха - 99%.

В изложбата на Маркос Алберти участват 22 дами. Условието е те сами да изпратят фотоси. Бразилецът нито снима порно, нито има възможност да ходи по къщите да ги снима. Жените на снимките получават оргазмите чрез мастурбация. Това е още едно условие, което ограничава броя на желаещите да се снимат

„Не всеки признава, че мастурбира, но всеки е ухилен след това“ - констатира авторът на изложбата.