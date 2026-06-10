Сватбена треска: БГ звездите масово се женят през 2026-а

2026-а се очертава като година на сватбите в светските и артистичните среди. Годежи, ергенски партита, момински купони, пищни церемонии и романтични предложения за брак се редят едно след друго. Изглежда, че известните са решили, че именно тази година е най-подходяща за заветното „да“.

Числата също са подредени в тяхна полза – от нумерологична гледна точка числото 6 се свързва с любов, хармония, семейство и щастие, затова датите с шестици, както и месец юни, се оказват най-предпочитаните за влюбените двойки.

Сред звездите, които дадоха знак, че сватбата е съвсем близо, е Христо Пъдев. Актьорът от „Кой да знае?“ вдигна щуро ергенско парти във Варна в събота. Купонът се развихри в известно нощно заведение на пристанището, а наздравиците продължиха до изгрев. Сред специалните гости на бъдещия младоженец бяха актьорът Владо Зомбори и пътешественикът Велизар Величков, пише "България Днес".

Веселият морски купон идва само дни след като стана ясно, че точно Христо и половинката му Цветина Петрова са били кумове на сватбата на Весела Бабинова и Владо Зомбори. След романтичната церемония Пъдев не скри колко е развълнуван от честта.

„С Цвети станахме кумове на най-близките ни приятели. Весела и Владо, благодарим ви за честта да изберете нас. Ще си стареем в хармония заедно до края и ще ви наливаме само студени питиета“, написа вечно усмихнатият артист.

Още тогава почитателите на двете двойки започнаха да подозират, че след сватбата на Зомбори идва ред и на самия Пъдев.

Цветина и Христо са заедно от осем години и имат две деца – син Петър и малката Яна, която в началото на тази година навърши 3 години. През април двамата официално признаха в предаването „Култ“ по Би Ти Ви, че след дълга любов, две деца и немалко отлагане най-сетне ще вдигнат сватба това лято.

Пъдев още през 2024 година обеща публично: „До една календарна година се женя за Цвети! Намеренията ми са да остарея с нея“.

Планът явно се е забавил леко, но вече всичко върви към финалната права и съвсем скоро Цветина ще е Пъдева.

Преди тях голямата крачка направиха Владо Зомбори и Весела Бабинова. Двамата актьори вдигнаха красива сватба през май, на която присъстваха само най-близките им хора.

Булката впечатли почитателите си с изчистена визия – дълга права пола от сатен, бюстие без презрамки и ръкавици от тюл, а кестенявата ѝ коса бе прибрана в нисък кок. Зомбори пък избра кариран костюм и папийонка.

„Тя е моята вселена, нищо повече не искам – само да сме живи и здрави и момиченцето ни също“, призна влюбеният младоженец.

Весела от своя страна сподели, че месец май е бил изпълнен с преживявания, адреналин и силни емоции, но най-вълнуващата от всички безспорно е била сватбата.

„В телефонния указател може вече и на „З“ да ме намерите“, написа актрисата, намеквайки, че е добавила фамилията на съпруга си.

Двамата са заедно от години и имат дъщеря Йоана, която наскоро навърши 5 години. На сватбата малкото момиченце влезе в ролята на щастлива шаферка.

„Тя е моят пристан и моят най-голям коректив и винаги е била“, споделя още Владо за Весела, а самата Бабинова неведнъж е казвала, че в лицето на Зомбори е открила не просто партньор, а сродна душа.

Вълнението от сватби обхвана и фамилия Алгафари. Дъщерята на Мадлен и Нидал Алгафари – Александра, се врече във вярност на любимия си Тодор на 24 май.

Церемонията се проведе в гориста местност край София, сред величествени дървета и блещукащи светлини. Булката избра бяла рокля с паднали рамене, блестящи обувки, нежен грим и разпуснати къдрици с диадема. Младоженецът Тодор заложи на зелен костюм, който хармонира с природата наоколо.

„Нямам търпение да прекарам живота си с теб! Поправка – имам цялото търпение на света, за да се насладим на този живот бавно, сладко и пълноценно по котешки. Сърцето ми прелива“, написа Александра под снимки от звездната нощ.

Най-емоционален обаче бе баща ѝ Нидал Алгафари, който я отведе до олтара.

„Приятели, на 24 май отведох до олтара най-скъпото и най-милото ми, отгледано с много любов и обич – дъщеря ми Александра. Предадох я в ръцете на невероятен мъж, който ще ми е втори син – Тодор. Вече съм най-щастливият многодетен родител на две дъщери и двама синове“, написа развълнуваният баща.

Като майка си Мадлен, Александра също се занимава с психология. Тя е сертифициран неорайхиански аналитичен психотерапевт и развива активно социалните си мрежи, където говори за личностно развитие.

Сватбени емоции преживява и Мариана Векилска, макар големият ден за дъщеря ѝ Габриела тепърва да предстои. Водещата сподели съкровен момент от избора на булчинска рокля и призна, че още не може да повярва, че малкото ѝ момиче вече създава свое семейство.

Габриела е дъщеря на Мариана и бившия футболен национал Георги Донков. Тя се сгоди през юли миналата година, а щастливата новина тогава бе съобщена от Симеон Колев – дългогодишния партньор на Векилска след раздялата ѝ с Донков, който винаги е бил изключително близък с наследницата на обичаното лице от ефира на БНТ.

Габриела, която скоро навърши 31 години, е възпитаничка на Маастрихтския университет в Нидерландия, където завършва финанси.

Сред най-пищните момински партита тази година безспорно бе това на Айлин Бобева от „Ергенът“. Красавицата, която не откри любовта в риалитито, вече е сгодена и съвсем скоро ще стане булка.

Малко преди големия ден тя събра най-близките си приятелки на моминско парти. Айлин бе облечена в елегантен комплект от топ и къси панталони в цвят шампанско, а около нея бяха верните ѝ дружки от романтичното шоу Валерия Георгиева и Джия, както и плеймейтката Моника Валериева.

Любителката на кучета Валерия ще бъде кума на Айлин.

Мистерията около младоженеца обаче остава. Айлин публикува романтични кадри с избраника си, но внимателно крие лицето му. Известно е само, че годеникът ѝ е богаташ от турски произход, който доста я глези.

През април, малко преди да навърши 27 години, синеоката каратистка от Пирдоп показа впечатляващ годежен пръстен и призна, че е получила предложение за брак.

Романтична годежна вечер организираха и Александра Лашкова и Даниел Върбанов. Двамата актьори събраха приятелите си в столично заведение за годеж, продължил до зори с танци и питиета.

Сред гостите бяха Маги Джанаварова, Алена Вергова, Христина Тодорова, Мартина Пенева, Жаклин Даскалова от „Вяра, Надежда, Любов“, Йордан Цолов, Петър Петров-Перо с половинката си Мина Каукова, Марин Рангелов, Калоян Трифонов от „Мамник“ и Спас Сарачинов.

Един от най-чаровните моменти от събитието бе огромното тирамису с надпис, че с Дани вече официално са сгодени, от което актрисата похапваше директно с лъжичка.

Любовта между двойката започва още в НАТФИЗ, където попадат в един клас при проф. Атанас Атанасов. А предложението за брак дойде на финала на „Като две капки вода“ през май миналата година, когато Даниел падна на колене пред Александра на стадион „Васил Левски“.

Сега двамата вече подготвят сватбата си.

Към списъка със звездни младоженци се присъедини и футболистът Александър Дюлгеров, бившата половинка на певицата Михаела Маринова. Той и любимата му Ани си казаха „да“ на символичната дата 06.06.2026 г.

Приятели на младоженеца обобщиха най-точно радостта му:

„След толкова победи на терена Сашо спечели най-важната титла в живота си“.

Трогателно предложение за брак получи и Ива Костова от миналогодишния сезон на „Ергенът“. Любимият ѝ Красимир Гечев падна на колене по време на возене с виенско колело по залез.

Предложението се случи точно на върха, а развълнуваната блондинка побърза да покаже огромния си диамантен пръстен в социалните мрежи.