Зетят на Марта Вачкова е реставратор

Илия Шапкароски, който спечели сърцето на Рада работи като реставратор в Лабораторията по консервация и реставрация на Националната галерия "Квадрат 500", пише България Днес. Двамата наскоро станаха родители на малкия Сава, който е първото внуче на обичаната българска актриса Мартина Вачкова.

Момченцето се роди на 1 юни в "Шейново". Поводът е още по специцален, защото и самата Марта е родена там. Но докато Вачкова е под светлините на прожекторите от десетилетия, младите родители предпочитат строго да пазят личния си живот от медийното любопитство.

Рада е известна като талантлива художничка, която от години рисува плакатите на Театъра на Българската армия.





