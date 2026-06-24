Рок и симфония се срещат в Летен театър Варна с грандиозния спектакъл „The Best of Rock“

„The best of rock“, завладяващият спектакъл, който съчетава мощта на рок банда и солови певци с мащабното звучене на симфоничния оркестър, е част от програмата на фестивала Опера в Летния театър – Варна 2026.

Датата е 2 юли, а началният час е 21:00. Оригиналните аранжименти на диригента Роберто Молинели, който ще застане пред оркестъра на Държавна опера Варна, превръщат вечните рок класики в ново и изненадващо музикално преживяване. Вокалите изпълняват шведските певци Йохан Бодинг и Магнус Баклунд и солистката на Варненска опера, звезда от „Гласът на България“, Розалия Желязкова. Хора на Операта дирижира Теодора Георгиева. Режисьор на спектакъла е Сребрина Соколова.

Публиката ще чуе най-известните хитове в историята на рока в програма, преминаваща през десетилетия легендарна музика – от Another Brick in the Wall до Stairway to Heaven, от Smoke on the Water до Don’t Stop Me Now. Парчетата са аранжирани с иновативно звучене и по-широк оркестрален размах, като в същото време запазват своя отличителен ритъм и изразителност. Оркестърът влиза в диалог с електрическите китари и соловите гласове, създавайки въздействащо и модерно преживяване.

Концертът започва с изненадваща рок версия на O Fortuna от Carmina Burana – прелюдия към необикновеното музикално пътешествие. От Kashmir през Wind of Change, чак до The Final Countdown – всякo изпълнение се превръща в самостоятелен спектакъл. Шоуто успява да развълнува публика от всички възрасти, обединявайки силата на рока и величието на симфоничната музика.