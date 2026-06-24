Фънки щял да става плувец, живял в интернат

Фънки за малко е щял да стане плувец.

Като малък музикантът е живял в спортен интернат в Сандански, ходел на състезания и печелел медали, пише България Днес. Той е попаднал там, тъй като баща му, който е бил лекар, бил разпределен за 7 години на работа в местната болница.

"Страшна дисциплина имаше там, но беше много готино и такъв купон и веселба правехме, каквито се помнят завинаги."

Той усилено тренирал плуване и растял като обещаваща звезда и споделя, че и до ден днешен среща приятелчета от този период.