Ще се жени ли Гъмов или се гаври с Яна Бобева

На 51-годишна възраст актьорът Станимир Гъмов обяви, че смята да се жени. Новината беше огласена през профила му в социалните мрежи, а избраницата на звездата е неговата колежка Яна Бобева, видя „Уикенд”. Дали обаче двамата наистина смятат да се врекат във вечна вярност един към друг? Много хора подозират, че това е шега.

Бъдещата булка е доста по-млада от актьора – на 36 години, висока и стройна. Двамата с Гъмов имат общо представление, което е продукция на Ямболския театър. Заглавието е „Изсвири го пак, Сам” по пиеса на Уди Алън. Премиерата е била тази пролет. Най-вероятно, ако годежът е действителен, а не е шега, връзката на двамата актьори е започнала покрай общата им работа в спектакъла. Самата Яна не е толкова известна за широката публика, както Гъмов, но в актива си има десетки роли на театрална сцена. Сред популярните й колеги, с които е работила, освен бъдещия младоженец, са Силвия Петкова, Деси Бакърджиева, Люба Пашова, Атанас Атанасов, Албена Михова, Йоана Буковска и др. След като се разчуе за кого ще се омъжва, със сигурност ще стане доста по-интересна за масовия зрител и ще може да очаква роли и пред камера.

Само че доста хора не вярват, че годежът е действителен. Той е обявен в социалните мрежи от Бобева, а Гъмов е приел съобщението да излиза и на неговата страница във Фейсбук. Но много познати на бъдещите младоженци подозират, че всичко това е шега. Някои дори открито задават въпроса дали се очаква истинска сватба, но отговор не получават. Факт е, че за разлика от обичайната практика при звездите, тук не е сниман годежен пръстен, няма любовни излияния, нито записи от падането на коляно, нито дори снимки от романтичното събитие. Налице са само двете профилни снимки на „влюбените” и надпис, че са се сгодили на 12 ноември.

Гъмов като цяло не е от актьорите, познати с много връзки с представителки на нежния пол. Той има зад гърба си брак с майката на сина си – Анна. Двамата се разделят през 2015 г. след съвместен живот, продължил 11 години. Момчето им към онзи момент е 10-годишно. Говори се, че основният проблем във връзката на актьора и неговата съпруга е бил алкохолът. Всеизвестно е, че Гъмов си пада по силните питиета и това е било пречка във всичките му връзки досега. Дано да е успял да го преодолее и в случай, че наистина се ожени за Яна, бракът да бъде здрав и щастлив!