Арестували Геро на летището в Мюнхен

Служители с автомати го хванали под мишници и го изнесли пред шокираните погледи на другите пътници, объркали го с крадец на лични данни

Герасим Георгиев-Геро бил арестуван преди време на летището в Мюнхен. Така че за малко да пропусне турнето, заради което се бил отправил с колеги към САЩ. Актьорът, който води с Димитър Рачков шоуто „Като две капки вода” по Нова тв, бил изведен от служители на реда, въоръжени с автомати, при това пред очите на десетки други пътници. Причината – объркали го с измамник, откраднал лични данни.

До показното арестуване се стигнало, след като русенецът, който на 10 юли ще навърши 52 години, пренебрегнал няколко съобщения по уредбата: „Herr Gerasim Georgiev...” Грешка някаква! Така си казал Геро, макар че ясно чул имената си. Актьорът не излязъл от опашката, чакаща за чекиране. Изчакал реда си и дал личната си карта на жената, проверяваща документите на пътниците. Щом погледнала този на Геро, дамата с ледено изражение кимнала към най-близкия служител на реда, преметнал автомат на рамо. Ошашавеният актьор дал личната си карта и на него. В това време към тях се приближил и друг въоръжен мъж. Двамата хванали Геро под мишници и го изнесли пред всички хора. Отвели го, за да изяснят ситуацията.

За щастие това се случило бързо. Оказало се, че става дума за съвпадение на имената. Объркали Геро с измамник, откраднал лични данни. „Абе, за малко да изгорим!”, коментира актьорът случая.

Геро успял да се качи на самолета за САЩ, на който вече го очаквали всички други пътници плюс колегата му Малин Кръстев. Русенецът пристъпвал смутен по пътеката между седалките, обстрелван от подозрителни погледи. Нямало защо да се учудва. Все пак всички пътници от този полет били свидетели на арестуването му. Не и колегата му Малин Кръстев. И затова, като видял Геро, той се провикнал: „Хайде, бе! Къде ходиш?!”