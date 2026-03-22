Стилистите на Нова се подиграха с Дарин Ангелов СНИМКИ

Стилистите на Нова тв отново успяха да привлекат вниманието на зрителите, но този път с доста спорен моден избор.
Дарин Ангелов се появи в ефир с пуловер, който бързо стана обект на шеги в социалните мрежи. Дрехата изглеждаше разпокъсана, с необичайни отвори и странна текстура, напомняща на нещо между артистичен експеримент и оцелял след корабокрушение моряк.
Панелистът от „На кафе“ изглеждаше хем комично, хем жалко. Зрителите веднага забелязаха недоразумението, в което бе облечен актьорът и не спряха да му се подиграват.