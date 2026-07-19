Последни
Популярни
Горещи

Тянко от „Игри на волята” спи с женен мъж

https://hotarena.net/lubopitno/tyanko-ot-igri-na-volyata-spi-s-zhenen-mazh HotArena.net
Румен Димитров
315
Тянко от „Игри на волята” спи с женен мъж

Румен Димитров
315

Участникът от „Игри на волята“ Тянко направи откровено признание във визитката си за новия сезон на онлайн риалитито „Къщата на инфлуенсърите“.

Той разкри, че последната му любовна връзка е била с мъж, а в момента има отношения с обвързан човек. Тянко не скри нищо за личния си живот и още в представянето си пред зрителите призна, че последната му сериозна връзка е била с човек от мъжки пол. „Последното ми гадже е човек от мъжки пол“, казва той. Тянко допълва, че в момента също има връзка, но предпочита тя да остане далеч от публичното пространство, защото господина е семеен.

„Имам връзка в момента, но тя е по-тайна. Въобще една любов с хора, които са женени. Чисто като пол могат да бъдат мъже и жени“, откровен е той. И признава, че не се чувства горд от това, че се среща с обвързани хора, тъй като подобни отношения не могат да бъдат пълноценни.

„Не съм особено горд да говоря за това нещо, че се виждам с женени хора. Не ме притеснява това нещо, но аз не мога да съм пълноценен в тази връзка“, казва още той. Откровените му думи са част от визитката му за новия сезон на „Къщата на инфлуенсърите“, който тази година се снима в Гърция. Сред участниците са още Диона, DJ Дамян, Благовеста Бонбонова, Габи Бланко и Янца от „Хелс китчън“.

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.