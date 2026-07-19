Тянко от „Игри на волята” спи с женен мъж

Участникът от „Игри на волята“ Тянко направи откровено признание във визитката си за новия сезон на онлайн риалитито „Къщата на инфлуенсърите“.

Той разкри, че последната му любовна връзка е била с мъж, а в момента има отношения с обвързан човек. Тянко не скри нищо за личния си живот и още в представянето си пред зрителите призна, че последната му сериозна връзка е била с човек от мъжки пол. „Последното ми гадже е човек от мъжки пол“, казва той. Тянко допълва, че в момента също има връзка, но предпочита тя да остане далеч от публичното пространство, защото господина е семеен.

„Имам връзка в момента, но тя е по-тайна. Въобще една любов с хора, които са женени. Чисто като пол могат да бъдат мъже и жени“, откровен е той. И признава, че не се чувства горд от това, че се среща с обвързани хора, тъй като подобни отношения не могат да бъдат пълноценни.

„Не съм особено горд да говоря за това нещо, че се виждам с женени хора. Не ме притеснява това нещо, но аз не мога да съм пълноценен в тази връзка“, казва още той. Откровените му думи са част от визитката му за новия сезон на „Къщата на инфлуенсърите“, който тази година се снима в Гърция. Сред участниците са още Диона, DJ Дамян, Благовеста Бонбонова, Габи Бланко и Янца от „Хелс китчън“.