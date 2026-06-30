Вагнерова оперна гала завладява Опера в Летния театър – Варна на 7 юли

Вагнер Гала на 7 юли, в рамките на фестивала Опера в Летния театър – Варна 2026, ще представи величието на музиката на Рихард Вагнер с подбрани сцени от операта „Валкюра“ и силен междуанроден състав.

Под диригентството на Светослав Борисов оркестърът на Държавна опера Варна ще изпълни Летния театър с могъщите тембри и драматичния размах на Вагнеровата партитура. Режисьорът Вера Немирова предлага визуално въздействаща интерпретация в постановка, създадена за Залцбургския фестивал през 2017 г.

Спектакълът акцентира върху героизма и емоционалната дълбочина на сцените в първо действие и най-въздействащите фрагменти от трето действие на операта.

В магията на Вагнеровата музика публиката ще потопят световноизявени солисти: исландският баритон Олафур Сигурдарсон като Вотан, германският тенор Хайко Бьорнер в ролята на Зигмунд, германското сопрано с български корени Надя Стефанов като Зиглинде, сопраното Йорданка Дерилова – Брюнхилде, басът Гео Чобанов – Хундинг. Сценографията е на Харалд Тор, а художник на костюмите е Йенс Килиан.

„Валкюра“ е втората опера от монументалния цикъл на Рихард Вагнер „Пръстенът на нибелунга“. Често именно тя се смята за най-емоционално въздействащата част от целия цикъл. Сюжетът, базиран на скандинавската митология, съдържа философия и психологическа драма. „Валкюра“ до голяма степен е произведение, което променя операта, превръщайки оркестъра в равностоен разказвач и използвайки система от лайтмотиви. Една от най-популярните музикални теми – „Ездата на валкюрите“, става широко известна чрез великия филм на Франсис Форд Копола