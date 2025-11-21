V:RGO обикаля храмове в Индия

След като пожъна голям успех с албума си Sauce kid 4, V:RGO избяга заедно с жена си в Индия.

“Мястото, което е скрито от хората , които не могат да го посетят. Мястото, което учи на нещата, които сме забравили в търсене на материалното”, коментира изпълнителят след първите си три дни в Индия. По всичко личи, че се опитва да се приближи към местната култура и обичаи, посещавайки храмовете в дълбоките им джунгли.

Индия, като всяко друго място има своите странности, но за търпеливите и искрените красотата постепенно се разкрива, пише Телеграф.