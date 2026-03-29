Абе, къде е Милена Милотинова?

Съветът за електронни медии (СЕМ) избра Милена Милотинова за генерален директор на БНТ с три гласа „за“ още на 20 февруари тази година. Тя победи другите кандидати - досегашния шеф с изтекъл мандат Емил Кошлуков, Свилена Димитрова и Невена Андонова. Вечният мераклия за поста Сашо Йовков не се яви и отпадна от процедурата. От тогава мина повече от месец, но никой нито е виждал, нито е чувал новата директорка в митичните коридори на „Сан Стефано” 29, съобщиха за „Уикенд” източници от телевизията-майка.

Абе, къде е Милена? Това се питат журналистите от обществената медия, и то не за да пародират тъпите вицове на Краси Радков, а съвсем сериозно. Милотинова все още не е свикала Управителния съвет, чийто председател е. Дори не се е срещала неформално с ръководството, не е представила концепция, не се е запознала с журналистите. Да, с голяма част от колегите си тя се познава от дългогодишния си престой в държавната телевизия, но с други – не. С много от емблематичните лица на не са се засичали изобщо.

„Редно е поне да се представи като нов директор, дори в неформална обстановка, както са правили всички нови шефове досега”, кахърят се журналисти, оператори и техници.

„Невидимата” шефка Милена Милотинова притеснява всички със самоизолацията си. Режимът на радиомълчание, в който тя нито приема, нито предава, изнервя телевизионерите, защото никой не знае какво се върти в главата на началничката. Брюнетката имаше излъчване на ледена кралица още в ефира на „По света и нас”, а сега го показва и с поведението си. Естествено, тя идва на работа, макар и почти инкогнито, научи още „Уикенд”. Подминава всички като малки гари, без дори да поздрави, и по цял ден стои затворена в кабинета си, където не приема никого. Какво ли прави там, това е въпросът.