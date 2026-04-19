„Косачите“ на Йоско катурнали колата на рефера в Костинброд (Снимки)

Мутри от групата около Йоско Костинбродския са обърнали колата на съдиите след мача между ОФК „Костинброд” и „Оборище” (Панагюрище). Мачът от Югозападната „В” група завърши 0:0, а свитата на Йоско, която се явява и агитка на костинбродския тим, се опитала да набие съдията Иво Ценов, разказаха потресени свидетели. След като не успели да го сгащят, хората на Костинбродския си го изкарали на автомобила на реферската бригада, който обърнали по капак.

Хората на Йоско, известни като ултрас групировката „Рийпърс” („Косачите”) дори объркали кой точно е собственик на колата. Първоначално мислели, че автомобилът принадлежи на главния съдия Ценов, понеже така било записано в протокола за мача. След като го катурнали обаче, се оказало, че возилото всъщност е на единия от помощниците, който пък нямал никакви прегрешения. Вината била на главния арбитър, че изгонил футболист от ОФК „Костинброд”. Впоследствие гостите от Панагюрище уточниха, че и те не били доволни от рефера, но нямат пръст в преобръщането на колата. Самите съдии останали скрити и под охрана в съблекалнята, докато дойдат да ги приберат с друг превоз.

Твърди се, че на стадиона е бил и самият Йоско Костинбродския, който според запознати издържа футболния отбор с по 15 000 евро всеки месец. Той много рядко пропускал някой мач. Групата на „Косачите” пък се явява една от най-бесните в трета лига и е готова на всичко за отбора на шефа си. Главатар на „Косачите” се явявал по-малкият син на Йоско Костибродския – Валентин, който организирал феновете, знамената, факлите и цялата пиротехника. „Косачите” са изключително неприветлива публика, изобразяват се на плакатите си като смъртта с коса в ръцете. Големият му син Иван Йосифов пък се явявал шеф и спонсор във футболния клуб. Миналото лято той тихомълком излезе предсрочно от затвора, където излежава половината от общо 8-годишна присъда за търговия с дрога и други криминални деяния. При Костинбродците футболният отбор ползва безвъзмездно спортната база в града, предоставена от кмета Трайко Младенов.

Йоско Костинбродския

Въреки че е новак във „В” група, тимът на Йоско се наложи като фактор в дивизията и върви на шесто място. В състава играят и бивши професионалисти като носилият екипа на ЦСКА Мартин Тошев, бившият вратар на „Локомотив” (Сф) Валентин Галев, бившият национал Георги Пашов и нападателят Ради Василев.