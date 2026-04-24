Лили Иванова на 87: „Последната ми дума ще е песен – ще пея, докато съм жива“

Голямата Лили Иванова изненада наскоро публиката с последната си песен „Счупено сърце“. Тя е по текст на Мартин Карбовски и примата мигновено го харесала. След това поръчала музика на Оги Енев. Тандемът Оги Енев – Мартин Карбовски е създал редица песни в репертоара на примата като „Този свят е жена“ и „Ако спра да обичам“. След като мелодията станала готова, Ангел Дюлгеров направил страхотен аранжимент.

А кое е любимото нейно изпълнение от целия ѝ репертоар и с коя своя песен тя асоциира живота си най-много? Винаги е казвала, че любимата ѝ песен е най-новата ѝ. При Лили всяко ново нещо я зарежда. В репертоара ѝ през годините има няколко песни с почти автобиографичен текст – например „На сцената“ и „Присъда“. За мен лично „Присъда“ по текст на Александър Петров е най-точно текстът, който описва живота ѝ – „…Човекът само кръста си пренася, какъвто му е даден от съдбата… Ще ме осъдите, надявам се, накрая, денят ще бъде слънчев и чудесен. За нищо няма да се оправдая! Последната ми дума ще е песен“.

Наистина ние често съдим своите идоли и не им отдаваме заслуженото, докато са сред нас. Лили е може би най-обичаната и най-охулваната личност в държавата. Убеден съм, че един ден, когато я няма сред нас, много хора ще ронят крокодилски сълзи какъв творец сме загубили. По-добре да ценим хората на изкуството още докато са сред нас и ни даряват любовта и енергията си от сцената“, споделя Николай Недеков пред „Супер Магазин“.

На 24 май предстои завръщането ѝ в зала „Олимпия“ в Париж 17 години по-късно. Личният ѝ асистент споделя, че подготвят този концерт от юни миналата година. И разкрива, че да се предостави такава дата е истинско щастие за нас като българи. Заслугата е и на г-н Жерар Понт – директор на фестивала „Франкофоли“ за целия свят, с чиято помощ се случва спектакълът. Към екипа им се присъединила и г-жа Христина Камбитова – директор на българското издание на „Франкофоли“, за което ѝ благодари горещо. Репертоарът, който Лили ще представи пред френската публика, все още се уточнява.

Относно тазгодишното ѝ турне, може би най-голямото предизвикателство за целия ѝ екип е концертът ѝ пред катедрален храм „Свети Александър Невски“ на 2 септември. Той ще бъде с голям сборен симфоничен оркестър и бенда на Лили пред 10 000 души. Екипът ѝ организира събитието на открито в София за първи път и емоциите са огромни, както и отговорността.

Самата тя се подготвя еднакво и за големи, и за малки изяви. Много важен е сънят за гласа на един певец. Иначе тя няма много специални ритуали. „Казвала е, че трябва да е гладна на сцената. Много често, когато има частни участия, питат ни за кетъринг в гримьорната и когато отговорим „само вода“, хората се притесняват и питат: „А храна?“, казва Николай.

Лили има много строг режим на хранене, изработен от самата нея. Не яде сол, захар, тесто, картофи, ориз, тлъсто месо. Ограничава се до здравословни храни – плодове, зеленчуци, риба и чисто месо. Не близва продукти с консерванти, не пие алкохол, газирани напитки и такива с подсладители или захар. Живее доста здравословно и това дава резултати – и на 87 да изглежда в топ форма и да има енергия на момиче.

Дали обаче е суеверна и има ли ритуали, които спазва, преди да се качи на сцената? Николай признава, че тя няма суеверия, а като всеки православен християнин има икони вкъщи и почита Бог. Това не означава всеки ден да ходи на църква или в манастир, но спазва съвсем нормални неща, които се изискват от всеки вярващ.

Примата винаги е много критична към себе си, мисли, че е можела да се справи и по-добре, и се стреми към това на следващия концерт. „Към екипа не бих казал, че е критична. Просто всеки знае какво да направи, така че на нея да ѝ е комфортно на сцената, за да се съсредоточи върху работата си. Защото за нея пеенето е работа. Често чувам: „Какво толкова, излиза и пее“. Нека някой застане и 5 минути да пее пред 15 000 души в „Арена София“ и ще го питаме дали е лесно.“

Тя е пяла при всякакви условия – студени зали, порутени салони, мизерни гримьорни. Пяла е след настинка, като до предния ден са ѝ преливали банки, за да се излекува по-успешно. Лили Иванова е войник. Тя не мрънка, не се оплаква. Ние носим винаги на концерти куфарче с всевъзможни неща, които биха липсвали в гримьорната. В българските гримьорни често няма дори тоалетна хартия. Жалко е, но е така. Та си носим всичко – сапун, кърпички, лампи, разклонители, огледало. Както и духалки през зимата, ако няма отопление. И никога Лили не е казала: „Няма да пея тук!“ или „Тръгвам си, ужасно е!“.

Преди няколко години през ноември в ДКС – Велико Търново беше станала авария и нямаше отопление. Лили пя с яке и с три духалки в краката ѝ, но проведе концерта. В театъра в Силистра аз лепих стари плакати на прозорците в гримьорната, защото нямаше пердета и не можеше да се съблече вечерта. Свикнали сме на всичко!“, казва Недеков.

Той опровергава всеобщото мнение, че с нея се работи трудно. Дори казва, че е много лесно – просто трябва да работиш, а не да се главозамайваш. Тя изисква, но знае защо – продуктът ѝ на сцената трябва да е перфектен. Не може да работиш за такъв артист „между другото“. Тя е отдадена на професията си и ти също трябва да бъдеш отдаден.

Както казва тя самата: „Не може до обяд да си перачка и готвачка, а следобед певица“. Щом си избрал този път – нищо не може да те отклони. Точно тук идват и митовете – 99% от хората не могат да проумеят как се живее без „битовизма“ или семейния живот, а само със сцената.

Често я съдят за какво ли не. Защо нямала деца, не е осиновила дете… „Аз познавам хора с по 4 деца, които са тотален социален и професионален провал“, категоричен е Николай.

Двамата се чуват по телефона абсолютно всеки ден и се виждат по няколко пъти в седмицата. В напрегнати моменти си звънят доста често, като рекордът им е 87 или 88 позвънявания за един ден.

Примата навършва 87 години на 24 април. Миналата година Николай ѝ предложил да сложат на тортата свещи с числото 120, за да са доволни всички, защото на всеки неин рожден ден настава полемика кога е родена тя и на колко години е.

Всеки свой празник тя прекарва с малък, но отбран кръг от приятели. Дали си прави равносметка и съжалява ли за нещо? „Тя не се връща назад във времето. Всичко е пред нея, назад е поуката. Нищо в този живот не е случайно. Не съм я чувал да се вайка или да съжалява. Не съжалява за изборите си“, казва личният ѝ асистент.

Какво е да си Лили Иванова и как успява да е на върха 60 години? „Не се оплаквам, това е моята работа и аз трябва да я свърша по най-добрия начин!“, категорична е самата тя.

„Няма безплатен обяд! Всяко нещо си има цена и трябва да си готов да я платиш!“

Какво я зарежда? „Самотата е това, което ме зарежда! Както и моята публика!“

Един от най-трудните ѝ моменти е загубата на родителите ѝ. Те са били голям пример в живота ѝ и тя приела смъртта им много тежко.

„Много са, но се отнася с пренебрежение към предателите. Има една кратка реплика: „Това не ме интересува!“ и никога повече не се връща към темата.“

Въпреки спекулациите, че не е в добри отношения със сестра си Магда и племенничките си, това не отговаря на истината. „В прекрасни отношения са. Чува се всеки ден със сестра си, вижда се с племенниците си – съвсем нормални отношения“, казва пиарът ѝ.

А относно голямата ѝ любов – това е композиторът Ванко Пеев, за когото тя пази най-топли спомени.

През годините много пъти се е спекулирало, че Лили слиза от сцената. „Няма планове за спиране на кариерата“, казва Николай.

И дали се страхува от смъртта?

„Няма от какво да се страхувам. Ванга ми е казала, че ще пея, докато съм жива! За ужас на някои хора“, завършва примата.