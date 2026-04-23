Милиони в коли! Вижте скъпите играчки на звездите! (Коцето, Стораро и Блатечки фенове на жълтия лукс)

Луксът по „софийските улици отдавна не е просто начин на придвижване, а демонстративно състезание по престиж и конски сили.

София осъмна с поредната гореща новина от света на хората с много пари – красивата Софи Маринова подари на сина си Лоренцо най-новия модел ламборгини. Стойността на италианския звяр достига впечатляващите 400 000 евро заради множеството добавени екстри, а визията му е безкомпромисна – стилно черно с подчертани детайли, характерни за марката. Лоренцо вече се похвали с придобивката си пред рапъра Димофф и своя колега Емрах Стораро, който също е известен със страстта си към мощните машини, пише "България Днес".

Фамилия Стораро определено доминира на пътя, като самият Тони Стораро залага на внушителен, огромен автомобил и яркожълто порше. Синът му Фики не отстъпва по екзотика, разполагайки със син джип последен модел „Мерцедес“. Малкият син на Тони пък може да се похвали с тъмнозелено ламборгини и класическо червено Ферари.

Има, разбира се, и други паралии извън чалгарите, които си падат по мощните и стилни автомобили. Към тази категория автомобили добавяме известния шеф-готвач Андре Токев, чиито бял джип е добре познат в публичното пространство и допълва картината на масивните немски машини по пътищата.

Футболната легенда Димитър Бербатов също залага на сигурността със своя голям джип мерцедес, а Джино Бианкалана събира погледите с модел на същата марка, но в агресивен червен цвят. Цветовете също играят ключова роля в имиджа на звездите. Докато актьорът Асен Блатечки поддържа бунтарския си стил с жълт мустанг, фолкпевецът Коцето е заложил на слънчевото жълто за своето порше.

В крайна сметка дали в черно, жълто или червено, колите на богаташите в България са много повече от техника. Те са израз на желание за показност, че нямат лимити на пътя – поне що се отнася до бюджета. Всеки нов модел в София е повод за коментари, а последното черно ламборгини на Лоренцо постави летвата още по-високо в неписаната демонстрация на богатство и пари.