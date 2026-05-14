ЕКСКЛУЗИВНО! Дни преди финала: Победителят в Евровизия е ясен (Дара дори не е в Топ 5)

Въпреки че остават още два дни до големия финал на „Евровизия 2026“, големият победител вече е ясен! И това не е нашата Дара.

Финландия е на крачка от победата с песента „Liekinheitin“ („Огнехвъргачка“) на дуото Linda Lampenius и Pete Parkkonen, научи първи Intrigi.bg.

Анализ на AI, базиран на световните букмейкърски коефициенти, коментари в Eurovision форумите, реакции в социалните мрежи, оценки на музикални критици и представянето на живо, сочи категорично именно финландците.

Според обобщените прогнози тяхното участие има най-силен шанс да грабне трофея, при това с огромна преднина пред конкуренцията. Песента вече е сочена като „перфектния Eurovision пакет“ – модерно звучене, силно сценично присъствие, агресивен рефрен и изпълнение, което работи едновременно и за журито, и за публиката.

След нея в класацията се нарежда Гърция, която според феновете може да направи истински вот-взрив.

Третото място в прогнозите е за Дания – определяна от мнозина като „тихия убиец“ на конкурса. Песента няма хейтъри, няма скандали и звучи достатъчно радио-friendly, за да събере стабилни точки отвсякъде.

В Топ 5 AI поставя още Франция и Австралия, които имат силни лайф изпълнения и сериозна международна подкрепа.

А къде е България?

Според анализа шансовете за победа на Дара към момента изглеждат минимални. Още по-изненадващо – българското участие дори не попада във финалната петица на прогнозите.

Причината според анализаторите - „Bangaranga“ разчита почти изцяло на сценичното шоу и енергията на изпълнителя. Ако лайф изпълнението не „взриви“ залата, ефектът пада рязко.

Нещо повече - Дара ще има и трудната задача да открива втория полуфинал – позиция, която традиционно се счита за една от най-рисковите в Евровизия. „Да пееш първи е нож с две остриета – или правиш толкова силно шоу, че всички говорят за теб до края на вечерта, или просто оставаш „погълнат“ от десетките изпълнения след теб. А при толкова силна конкуренция тази година има реален риск зрителите постепенно да забравят българското участие до финалното гласуване“, коментират анализатори.