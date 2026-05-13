Рисуването: Новата страст на звездите! Андреа, Зуека, Диана Димитрова хванаха четката (+ОЩЕ)

Сцената и телевизията вече не са единственото място, на което родните знаменитости търсят изява. В последните години те имат нова страст - все повече популярни лица у нас посягат към четката, боите и платното, превръщайки рисуването в убежище, терапия или дори втора професия. За едни това е бягство от шума на славата, за други - начин да покажат друга страна от себе си, а някои вече редят изложби.

Сред най-ярките примери безспорно е

Васил Василев-Зуека.

След като преди няколко години напусна България и се установи в Испания със семейството си, любимият актьор постепенно се отдалечи от телевизията и все по-сериозно се потопи в света на живописта.

Само преди дни Зуека отново се прибра у нас за новата си изложба в Пловдив, която се провежда от 9 до 15 май в галерия U PARK - пространството на покойния художник Кольо Карамфилов.

Новата експозиция носи заглавието „Аз, клоунът“ и включва 20 картини. Първоначалната идея на актьора била изложбата да се казва „Аз, човекът“, но когато видял всички готови платна, осъзнал, че образът на клоуна по-точно описва внушенията в творбите му, пише "България Днес".

„Моите картини са театрални. Самият начин, по който формирам идеята си, преди да почна да рисувам, е същият сценарий, който правим в театъра“, разкрива Зуека. Той признава, че рисува без преподаватели и сам открива света на живописта. Актьорът днес изглежда много по-спокоен и усмихнат, а сам казва, че се чувства на мястото си в Испания.

Дебют в изобразителното изкуство в последните дни направи и

попфолк певицата Андреа.

Изпълнителката на хита „Само мой“ откри първата си самостоятелна изложба в миналия понеделник в столична галерия при немалък интерес.

Гостите разглеждаха внимателно платната, снимаха творбите и не спираха да коментират различния образ на гласовитата софиянка далеч от сцената. Бившата на Кубрат Пулев изненада, като прочете цитат, който й бил любим, приписван на Карл Юнг към Франц Кафка:

„Ти не си уморен. Ти си изгубил вдъхновението си и душата ти гладува не за успех, а за смисъл“.

Думи, които, както блондинката твърди, са я накарали да се замисли и да потърси себе си.

„В един момент осъзнах, че не живея живота, който искам. Бях толкова заета да работя и да продължавам напред, че загубих връзката със себе си“, сподели Андреа пред публиката на нейното изкуство.

Изложбата включва акварел, туш, графика и платна в стил наивизъм. Част от картините са вдъхновени от лични преживявания и емоционални периоди от живота на бившата на боксьора Кубрат Пулев.

Оказва се, че интересът към рисуването не е нов за Андреа. Майка й още в първи клас я изпраща на уроци при преподаватели, които я подготвят за Художествената академия.

По време на изложбата бяха показани и детски рисунки на Андреа - принцеси, приказни образи и ранни скици, които певицата пази и до днес като част от личната си история.

Друга наскоро разкрила се дама в изобразителното изкуство е

актрисата Диана Димитрова.

Звездата от телевизионните сериали, която зрителите гледаха и в последния сезон на „Хелс китчън“, активно рисува и често споделя картините си в социалните мрежи.

Миналата есен Диана разрови архивите си и публикува снимки и творби от студентските си години в Националната художествена академия. Лъчезарната артистка разказа как е пътувала от Силистра с автобус, спала е с дрехите си в евтин мотел и въпреки тежките условия е успяла да бъде приета първа по успех в специалност „Графика“.

„Всичко, което имам, е спечелено с труд, инат и вяра в себе си“, доверява хубавицата.

Диана показа своя изпитна работа, оценена с отличен, портрет на баба си, литография, моливни рисунки и дори снимка от времето в академията. Актрисата разказа и как точно преди последния изпит нещо я ухапало по ръката, тя получила силно подуване, но въпреки болката довършила рисунката си докрай, а след това приятели я завели в болница.

Любов към четката се оказа, че има и

водещата на БНТ Аделина Радева.

Журналистката признава, че рисува още от дете, но с годините почти била забравила колко много обича това занимание. Към рисуването я връща синът й Андрей.

„Един ден му бях купила платно и бои и така двамата седнахме да рисуваме и аз не спрях“, разказа пред „България Днес“ Радева.

Сега новинарката посещава уроци по рисуване, за да усъвършенства техниката си и да научи нови похвати. Най-много обича живописните платна, а според настроението й се променят и темите в картините.

Аделина вече е правила и собствена изложба в Копривщица, а не крие, че мечтае отново да покаже творбите си пред публика.

Сред популярните лица, които намират спокойствие в рисуването, е и

телевизионната водеща Константина Живова.

Брюнетката неведнъж е споделяла, че рисуването й носи усещане за баланс и спокойствие далеч от динамиката на ежедневието.

Все по-голяма популярност набира и инициативата „Рисуващи артисти“, стартирала през 2024 г. Идеята е на актьора и фотограф Олег Чернев, а проектът събира популярни личности, които освен на сцена или пред камера се изявяват и чрез изобразително изкуство.

Първата изложба на „Рисуващи артисти“ се провежда преди две години в столичната галерия „Финес“, където свои творби представят Влади Въргала, Николай Сотиров, Петър Георгиев-Рей, Силвия Генова, Зорница София и други популярни лица.

Част от изложбите са с благотворителна кауза, а средствата се даряват за различни инициативи.

Така все повече популярни нашенци доказват, че понякога най-истинските емоции не се изговарят, а се рисуват върху платно.