Звездите честват Свети Валентин: За Мария всеки ден е празник, Петканов подарява посуда

Свети Валентин чука на вратата, а родните звезди вече дишат в ритъма на любовта.

Някои чакат мистериозна изненада, други отправят директен намек за пръстен, трети се губят сред романтиката и котките на Истанбул, а четвърти шокират с идея за тенджера като подарък. Емоции, страст, закачки и щипка провокация - така изглежда празникът на влюбените тази година в светските среди.

Астроложката Адриана Велчева

от миналия сезон на „Ергенът“ ще посрещне първия Свети Валентин с половинката си Радо, но къде, остава мистерия. Тя самата признава пред „България Днес", че няма представа какво е подготвил любимият й.

„Най-вероятно ще бъде изненада. Не знам какво ще се случва, но усещам, че ще преживеем нещо специално", споделя красавицата. Адриана е категорична - не празнува любовта само веднъж в годината. За нея 14 февруари е просто повод да си напомниш колко е важно да бъдеш свързан с човека до себе си.

Интересното е, че и двамата с Радо са зодия Везни - знакът на партньорството, хармонията и романтиката, но тя бърза да уточни, че това не означава идеална приказка без облаци.

„И двамата сме Везни, но имаме доста скорпионски черти", казва с усмивка астроложката. Именно тези "скорпионски" нюанси внасят страст, ревност, дълбочина и понякога бурни моменти. При тях любовта не е повърхностна тя е силна и интензивна.

"Не сме перфектна двойка в пълна хармония. Имаме конфликти и когато се отчуждим заради ежедневието и битовизма, най-лесно се събираме чрез емоцията, пътуване, игра, споделен миг", признава тя. Според нея най-ценният подарък не е вещ, а преживяване. „Спомените остават. Хората трябва да се радват повече на човека до себе си, отколкото на самия подарък“, съветва Адриана.

Попфолк изпълнителката Мария

ще бъде в Турция по работа със съпруга си Теодор Петков. Двамата са женени от лятото и това е първият им Свети Валентин като семейство.

„Тенденциозно по тези празници не обичам подаръци. За мен всеки ден е Свети Валентин, след като имам любимия си човек, неговата обич, приятелство, грижа и страст", казва изпълнителката за вестника. В Истанбул обаче сърцето й е спечелено не само от романтиката, а и от уличните котки. Мария снима пухкавите красавици на всяка крачка, гали ги и им се радва истински. Една от тях дори получи името Осман, а друга сладко се беше настанила върху капака на колата им. Любовта към животните е още една нежна страна на брюнетката, която преживява един от най-щастливите периоди в живота си.

При Ричард Величков и певицата Жасмин

страстта също е на високи обороти. Двамата ще прекарат празника на участие в Свети Влас, където красавицата ще бъде на сцената, но именно от сцената дойде и най-смелият намек. Преди дни по време на участие в Банско Жасмин промени текста на песен на фолкаджията Илиян и изпя: "Имам всичко, само едно нещо го нямам - нямам пръстен на ръката", след което демонстративно показа ръката си без халка и посочи Ричард.

Видеото взриви социалните мрежи, а феновете вече чакат предложение. Самият Ричард приема темата с усмивка и заяви пред нашия екип: "Нормално е Жасмин да иска пръстен, такъв мъж не е за изпускане". Фитнес инструкторът не издаде какъв подарък е подготвил на гласовитата хубавица, но със сигурност жестът ще бъде романтичен и грандиозен. Жасмин е късметлийка всеки ден се буди с букет и денят на влюбените няма да направи изключение.

И докато едни чакат годеж, други разчитат на хумора.

Дани Петканов

провокира мъжете с идеята да подарят на половинките си тенджера за Свети Валентин. Реакцията на половинката му Глория Петкова бе мигновена: "Ако той ми подари тенджера, ще му я ударя в главата", гнева се тя.

Едно е ясно родните звезди доказват, че любовта няма един сценарий. Какъвто и да е подаръкът, най-важното остава човекът до теб, защото, когато има любов, всеки ден е Свети Валентин.