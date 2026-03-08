Алекс Раева опъва бръчки с ботокс

Алекс Раева участва в новия сезон на „Като две капки вода” и се преобразява успешно в различни образи.

Задачата да имитираш известни личности изисква сериозна доза актьорска гъвкавост, но певицата не губи най-ценното си качество – самоиронията. В един от епизодите тя предизвика смях сред зрителите, след като с типичната си непринуденост призна, че има една малка пречка пред прекалената експресивност на лицето. „Изобщо не мога да си мръдна веждата”, пошегува се изпълнителката, намеквайки, че не пропуска редовно да си поставя ботокс.

Той може и да фиксира веждите й, но не и артистичния ѝ дух, който се развихря, когато е на сцената. Раева компенсира липсата на мимики с глас и присъствие.