Пламена Благоева от „Ергенът“ е двойничка на Жената котка

Пламена Благоева от „Ергенът“ поразително прилича на Джоселин Вилденщайн, известна като Жената котка заради множеството си естетични интервенции, забеляза „Уикенд“. 26-годишната участничка, която прикова вниманието още с появата си в романтичното риалити на Би Ти Ви, видимо има доста корекции.

Част от операциите на брюнетката са вследствие на тежка катастрофа, която преобръща живота й и налага медицински намеси, както писахме в предишния ни брой. Тя самата е споделяла, че преживяното е оставило както физически, така и емоционални белези. Именно след този драматичен период започва и по-сериозната й промяна - не само външна, но и вътрешна.

Наред с интервенциите по медицински причини, в социалните мрежи се коментират и чисто естетичните й подобрения. Силиконовият бюст, обемните устни с хиалурон, силно подчертаните скули и характерно издължената форма на очите са корекции, които не са направени по медицински причини, а защото брюнетката е искала да се тунингова. Най-страшна и странна е операцията на очите. Пламена си е направила т.нар. „fox eyes“ (лисичи очи). Именно тези черти пораждат асоциации с Джоселин Вилденщайн, която се е превърнала в символ на прекалената намеса на пластичната хирургия.

В социалните мрежи повечето зрители на „Ергенът“ са на мнение, че естественото излъчване на Пламена е било по-очарователно и че прекалените корекции създават усещане за киборг и леко комична визия. Засега брюнетката успя да се превърне в една от най-обсъжданите участнички в този сезон на романтичното риалити и нищо чудно да стигне доста напред в шоуто.