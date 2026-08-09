Антоанет Пепе хукна по врачки, страхува се за любовта си с Иво Карамански

След няколко големи любовни разочарования, раздели и нови начала, Антоанет Пепе намери мъжа, за когото винаги е мечтала, в лицето на Иво Карамански-младши. Дори когато животът й изглежда подреден обаче, инфлуенсърката продължава да търси отговори за бъдещето си и вярва в невидимите сили, които според нея могат да влияят на съдбата.



След поредицата от несполуки в личния живот, Антоанет се насочила към духовните практики. Тя се заела да преоткрива себе си, да търси вътрешен баланс и постепенно се потопила в езотеричните учения. Инфлуенсърката започнала да посещава и врачки, твърдят нейни приятели. Обръщала се към тях, когато усещала несигурност или имала нужда от насока. Най-големият й страх бил свързан с настоящата й връзка с Иво Карамански-младши. Те наскоро отбелязаха втория рожден ден на дъщеря си Беатрис, а миналата година официално сключиха брак. За Антоанет тази любов е особено важна, защото е преживяла трудни моменти в миналото, има два разпаднали се брака зад гърба си и силно се надява този път да е открила човека, с когото да остарее.

При едно от посещенията си при гадателка Пепе научила, че върху връзката й с Иво тегне негативна енергия и дори имало направена магия за раздяла. Новината силно разтърсила инфлуенсърката, която се притеснила, че щастието й отново е застрашено. Тя не подценила ситуацията и решила да предприеме действия, за да се освободи от лошото влияние. Направила специален ритуал за изчистване, с който вярвала, че е премахнала натрупаната негативна енергия и е защитила любовта си.

Антоанет има още три деца от двама различни мъже, но днес иска само стабилност и спокойствие в семейството. Връзката й с Иво Карамански-младши изглежда като ново начало за нея. Двамата често показват моменти от общия си живот и грижите за малката Беатрис. За разлика от съпругата си, Иво не вярва в магии и свръхестествени обяснения. Младият татко неведнъж е заявявал, че приема трудностите като част от живота и не търси други причини.

Преди няколко години той преживя тежка катастрофа, след която загуби едната си ръка. Въпреки огромното изпитание обаче, Иво успя да запази силния си дух и да продължи напред. Той признава, че инцидентът е бил тежък момент, но не е променил позитивния начин, по който гледа на живота. Вместо да се затвори в себе си, Карамански избрал да се адаптира към новата реалност и дори успял да запази чувството си за хумор.

Най-трудно приела случилото се неговата майка – бившата тв водеща Нели Атанасова. След катастрофата животът й сякаш спрял и дълго време не можела да осъзнае какво е станало. Именно синът й обаче бил човекът, който й помогнал да намери сили и да излезе от тежкото емоционално състояние. „Животът рязко спря за мен. Един ден Иво дойде до вкъщи, хвана ме за ръката и ми каза: „Мамо, аз съм взел решение за себе си и ще продължа да живея пълноценно, както е било досега. Ако ти продължаваш да се самоизмъчваш, ще ме повлечеш със себе си”, разказвала е Нели.

Сега тя е щастлива, че синът й е създал семейство и вече е баща. Атанасова няма притеснения относно факта, че Антоанет има още 3 деца от предишни връзки. Напротив – твърди, че ги приема всички и се разбират прекрасно. Тя често помага на Иво и Антоанет в грижите за малката Беатрис.

След катастрофата Карамански получи модерна протеза с финансовата помощ на актьора Александър Сано, който го приема като свой син, въпреки че не е негов биологичен баща. Благодарение на развитието на медицината и технологиите днес съществуват бионични крайници, които могат да възстановят голяма част от функциите на изгубената ръка. Сано неведнъж е говорил с гордост за силата на Иво и го определя като пример за хората, преминали през тежки травми. Според артиста най-важното е, че младият мъж не е позволил на случилото се да го пречупи.

Антоанет и Иво се познават още от тийнейджърските си години, но тогава отношенията им били по-скоро приятелски, защото тя е със 7 години по-голяма от него. Въпреки че предишните връзки на инфлуенсърката не са били лишени от трудности, тя вярва, че този път е намерила своята половинка. След като премахнала всички негативни влияния около себе си, включително и чрез ритуал за разваляне на магия, Пепе се надява любовта ѝ с Карамански да бъде дълготрайна и да устои на всички изпитания.

