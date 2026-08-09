Поли Недкова се натиска за панела на Гала

Поли Недкова може да е новата панелистка при Гала, научи „Уикенд” от сигурни източници. Актрисата, която е и гадже на първия ерген от шоуто на Би Ти Ви „Ергенът” – Виктор Стоянов, има шанс да подпише договор с „На кафе” за мястото на готвачката Лора Капустина, която най-вероятно ще отпадне от шоуто на Нова тв.



Само допреди година Поли Недкова се смяташе за лице на Би Ти Ви. Тя имаше постоянна рубрика в „Преди обед”, в която представяше теми, свързани с киното, и звезди от социалните мрежи. Освен това имаше малка роля в комедийния сериал на телевизията „Съни бийч”. Към днешна дата обаче телевизионните ангажименти на актрисата са нулеви, а тя се нуждае от тях, за да поддържа звезден имидж. До скоро за тази цел й служеше връзката с Виктор Стоянов, която генерираше светски интерес. Но хората вече свикнаха и с това, а и интересът към Виктор с времето намалява, така че актрисата трябва спешно да намери начин да напомни за себе си в публичното пространство. Тя има доста последователи в социалните мрежи, но откакто не влиза в тв студио, популярността й намалява неумолимо. Актьорската й кариера никога не е процъфтявала, така че не може да разчита и на нея, за да поддържа добър стил на живот. Затова отново търси място на малкия екран.

Тя има шанс да намери такова място в конкуренцията на „Преди обед” – „На кафе”. Още преди месец „Уикенд” писа, че там имат нужда от млада жена, която да замести Лора Капустина. Телевизионната готвачка изкара две години в шоуто на Гала, но не успя да се наложи като лице, което вдига рейтинга. По-скоро е там, за да запълва пространството. Ако утре шоуто се върне на екран без нея, едва ли някой от зрителите ще забележи. Затова в телевизията отдавна търсят кой да я замести, а Поли Недкова е идеална за тази цел. Тя е свикнала да е на малкия екран и да коментира всевъзможни теми, благодарение на работата си в „Преди обед”, където се изявяваше с години. Освен има кой да я препоръча в Нова тв – близка е със Стаси Айви – бивша Стаси Кара, която вече от доста време работи при Гала. Има връзки и с доста от актьорите в родината. Според слуховете, в момента се водят усилени разговори с Недкова и е напълно възможно през септември да я видим на екран в „На кафе”.

Преди да й предложат договор обаче, от Нова тв са решили да й направят своеобразен тест как би я приела публиката. Затова са я включили като участница в „Черешката на тортата”, уж в седмицата на комиците. Поли със сигурност не е комик, макар че е участвала и в комедийни спектакли в театъра, покрай другата си работа. Никой обаче не я свързва с комедията, както останалите участници в нейната седмица – Станимир Гъмов, Антоан Петров-Анди, Мария Маркова-Маца и стендъп комикът Димитър Донски. Ясно е, че са търсили място за Недкова, само и само да я сложат на екран, за да проверят реакциите към нея.

Както „Уикенд” писа, не само Капустина се очаква да напусне „На кафе” наесен. Усилено се говори, че и Юлиан Константинов се разделя с работата си там. За неговото място също трябва да се търси нов човек. Говореше се, че дори водещата Гала може да бъде сменена от актрисата Ралица Паскалева. После обаче се оказа, че Ралица най-вероятно ще води романтичното шоу „Женени от пръв поглед”, което се завръща на екран с трети сезон.



