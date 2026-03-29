Антония Петрова правила и втора сватба

Антония Петрова никога не се задоволява с малко и за пореден път демонстрира, че тръгне ли да се доказва, няма мярка. След като стана майка на цели три деца, а успоредно с това от години се пъчи като обожавана и глезена от мъжа си жена, тя реши да се отсрами и със сватба. Оказва се, че освен познатото ни вече от стотици публикации бракосъчетание на гръцкия плаж от 17 юни 2018 г., миската е имала още едно тържество. Тя и съпругът й Ивайло Батинков са подновили обетите си пред 360 гости година след своето запознанство.

Втората сватба на Антония Петрова, за разлика от стилното и изискано плажно тържество в Гърция, е била достойна за мащабите, с които миската от години е свикнала да се хвали. Състояла се е в огромна зала, Белослава е пяла на ушенце за влюбените, а броят на гостите им е бил като за 3-4 стандартни сватби. Не всеки може да събере на едно място цели 360 гости, но семейство Батинкови са успели. Подновяването на обетите е станало два месеца след раждането на големия син на двойката – Благовест, когото майката от първия ден нарича Бест. От снимките се вижда, че Антония е изглеждала много добре, със съвсем тънка талия след скорошното раждане, а „корекциите”, който след този ден направи по лицето си, не са били за добро.

Ето какво пише миската за празника: „След 7 години, споделям тези снимки за първи път... Кадри от втория ни сватбен ден, които досега бяха пазени единствено за нашия личен архив. Често ме питат защо направихме втора сватба? Отговорът е прост: Защото любовта ни го заслужава и защото можем! Всичко започна на 17 март преди 8 години – денят, в който съдбата ни срещна. Само три месеца след това сключихме брак на онази приказна, вълшебна плажна гръцка сватба... Но това, което не сте виждали, е нашето второ „Да!“. Точно година след запознанството ни, на същата съдбовна дата – 17.03, решихме да отпразнуваме годишнината си по най-грандиозния начин – с още една сватба и подновяване на обетите ни! Ако първата ни сватба беше в интимен кръг, то втората беше триумф на лукса – 360 гости, тържествена зала, изпълнена с хиляди бели рози, и неповторимата Белослава, която пееше само за нас! 7 години по-късно, ние сме по-влюбени, по-успешни и по-щастливи от всякога!”, твърди миската.

Тя описва и облеклото си на втората сватба, както и облеклото на своя съпруг с горна част, ушита от плат, напомнящ дамаска. „Роклята ми беше истински шедьовър – стил „Принцеса“ с русалка ефект, вълшебен блясък и безкрайни метри шифон, които буквално плаваха около мен. Падналият ръкав и тесният корсет бяха перфектният завършек за нашия ритуал, а задължителните бели ръкавици придадоха кралски аристократизъм! До мен Ивайло беше въплъщение на мъжката елегантност – облечен в уникален церемониален смокинг от кадифе с изискан фигурален десен. Това е висшият пилотаж в официалното облекло. Копчетата му бяха от истински камъни, защото детайлите винаги правят разликата между обикновеното и изключителното.”