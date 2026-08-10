Дъщерята на Милото стана модел, за да не е прегърбена https://hotarena.net/az-jenata/dashteryata-na-miloto-stana-model-za-da-ne-e-pregarbena HotArena.net

"Дъщеря ми стана модел случайно, защото има моя ръст - висока е 180 см, и типично като всеки млад човек заради ръста си се прегърбваше. Затова майка й я записа в модна агенция, за да си изправи стойката."

Това разказа актьорът и шеф на Сатиричния театър Калин Сърменов за дъщеря си Димана, която е най-прославилият се български модел зад граница, пише България Днес.

20-годишната хубавица за втора година дефилира на подиума на Седмицата на висшата мода в Париж и записа своя исторически триумф като предпочитано лице на най-скъпите модни марки в света.