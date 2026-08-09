Гала нае вила за 800 евро на ден в Гърция

Докато предаването „На кафе” е в лятна ваканция, Гала е оставила телевизионните ангажименти на заден план и се е посветила изцяло на най-важните хора в живота си. Популярната блондинка прекарва заслужената си почивка в Гърция заедно с дъщеря си Мари, зет си Константин и двете си внучки – Лора и най-малката Джина, която е само на месец и половина.



Щерката на водещата загатна преди дни, че семейството се готви за първото си пътуване с бебето. Тя сподели в социалните мрежи, че иска да извади международни паспорти на двете момиченца, което веднага породи любопитство къде ще бъде първата им ваканция извън България. Оказва се, че изборът е паднал върху Гърция – една от най-предпочитаните дестинации за българските семейства с малки деца заради близкото разстояние, спокойните плажове и удобните условия за почивка.

От кадрите, които Мари публикува, личи, че всички се наслаждават на безгрижните летни дни. Гала сияе от щастие в ролята си на любяща баба и използва всяка свободна минута, за да бъде до внучките си. След напрегнатите месеци около раждането на малката Джина и грижите за двете деца, почивката край морето идва съвсем навреме за семейството.

Близки до тв звездата издават, че тя е наела вила в един от луксозните комплекси в Халкидики. Цената за ден престой там е 800 евро, така че Гала се е охарчила с няколко хилядарки за семейната ваканция.



