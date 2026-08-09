Моника Валериева не иска да ражда

Моника Валериева предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като откровено сподели мнението си за брака и майчинството. Плеймейтката признава, че е уморена от постоянните въпроси кога ще се омъжи и кога ще има деца, като подчерта, че това е изцяло личен избор, който не би трябвало да бъде предмет на обществен натиск, видя „Уикенд”.

Брюнетката заяви, че няма планове да се омъжва, защото просто не желае това на този етап от живота си.

Според думите й, ако някога се появи човекът, с когото реши да създаде семейство, решенията ще бъдат взети единствено от тях двамата, а не под влияние на чужди очаквания. Валериева дори с чувство за хумор отбелязва, че близките й могат спокойно да похарчат за себе си парите, които пазят за бъдеща сватба. Последовател попита дупничанката: „Как да затварям устите като ме питат няма ли да раждаш да се жениш?”, а тя отговори: „Само с истината, мила! Не с майко стига моля те, и т.н.! Изпийте си запасите с ракия, отидете на екскурзия с парите за сватбата ми, първо защото нямам планове да се женя, не искам, второ мъжа ми ще я плаща ако толкова се влюби, трето не очаквайте и не се надявайте на деца! Ще живея, развивам, пътувам и да перфектно ми е, приемете котките ми за внуци и ако стане чудо се радвайте! Заради вас няма да раждам!”.

Моника обяснява, че не желае да бъде притискана с въпроси за майчинството и не смята, че една жена е длъжна да ражда, за да бъде щастлива или пълноценна. С усмивка допълва, че любимите й котки могат да бъдат приемани за „внуци“, а ако някога животът я изненада и стане майка, това ще бъде нейно собствено решение, а не резултат от обществения натиск.