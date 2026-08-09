Защо се офъка Ромина Тасевска?

С много смела прическа шокира Ромина Тасевска. Водещата на „Съдебен спор” се подстрига доста късо и цъфна с прическа, тип „пикси”, по която фризьорът повече от решително е рязал с ножицата и бръснарската машинка. Този тип прическа обикновено се с свързва с дързост, самочувствие и желание за пълно подновяване. Ултракъсата й коса предизвика вълна от коментари, като някои я сравниха с ранния Еминем, Нана Гладуиш и Ани Ленъкс.



„Някои промени не се нуждаят от обяснение”, лаконично обяви съпругата на футболиста Дарко Тасевски, който в момента се подвизава като помощник-треньор на „Левски”.

Ромина от години ходи с къса винтидж прическа като на дамите от 60-те. Никой обаче не очакваше, че тя ще се подложи под ножиците толкова смело. 37-годишната носителка на титлата „Мис България” за 2010 сама се похвали с новата си визия със снимки от фризьорския салон. „Толкова красива жена може да си позволи тази смела визия”, гласят част от одобрителните коментари. Момчешката подстрижка обаче предизвика и шеговити мнения. „Много сте красива, но фризьорът ви е направил същата прическа като неговата”, твърди дама.

Предаването „Съдебен спор“ по Нова традиционно излиза в лятна ваканция през месец юли, като спира излъчването на нови премиерни епизоди до началото на есенния телевизионен сезон през септември. До тогава косата на Ромина малко ще израсте, но все пак наесен тя ще се появи на екран с новата си визия. Макар че Тасевска не даде обяснение за пикси прическата си, мнозина свързаха решението й с факта, че от няколко години тя е лице на софт анти ейджънг движението. То прокламира подход за подмладяване, който залага на неинвазивни методи, запазване на естествените черти и дългосрочно здраве на кожата с помощта на биопродукти. Ромина отхвърля агресивните и променящи лицето интервенции, като се фокусира върху естествената красота. За това мнозина предположиха, че различната й визия е свързана с каузата или пък с нов професионален ангажимент. Едно е сигурно, въпреки късата коса, Ромина Тасевска си остава една от най-красивите българки.

