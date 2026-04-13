Диана Димитрова спасява кучета с Чикагото

Артистичната готвачка Диана Димитрова се впусна с поредна своя кауза. Този път става въпрос за базар в полза на борбата с насилието над животни. Рисуващата актриса, която в момента участва в „Хелс китчън”, заведе там и друг „звезден” участник в риалитито на Нова телевизия – Теодор Венков - Чикагото.

„Събитието стана наистина много хубаво – топло, смислено и събра хора, които искрено подкрепят каузата. Радвам се, че бях малка част от него. А най-хубавото е, че това не беше всичко – предстои и втори организиран базар. Каузата продължава”, съобщи актрисата, като показа в социалните мрежи снимки от базара. Прави впечатление, че на снимките тя е с много дълга коса, докато в Кухнята на ада е с далеч по-къса. Възможно е да е сложила екстеншъни заради нов филм. В началото на годината Диана се похвали, че е спечелила кастинги за роли в цели 3 чуждестранни продукции.