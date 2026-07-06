Нина Добрев на тайна ваканция с каравана

Невероятно, но факт! Нина Добрев е била наскоро на почивка на българското Черноморие, научи „България Днес“.

Звездата от „Дневниците на вампира“ го разкри преди броени дни в студиото на едно от най-популярните сутрешни шоута на Америка - „На живо с Кели и Марк“, с водещи двойката актьори Кели Рипа и Марк Консуелос.

„Аз съм българка“, подчерта още в самото начало на предаването холивудската кинодива.

Очарователната брюнетка спомена още, че не е посещавала страната, в която идва на бял свят, цели 6 години. „Това беше семейно пътуване“, уточни Добрев.

36-годишната знаменитост поясни, че е била на къмпинг с родителите си, но не посочи точната локация. „Баща ми има малка каравана“, допълни тя.

„А дали това беше къмпинг или глемпинг?“, поинтересува се водещата. „Имаше елементи и на едното, и на другото“, отговори топактрисата. За англоезичната аудитория глемпингът е един от последните писъци на модата в летуването. Той е вид луксозно къмпингуване, като се отсяда в дървесни палатки или къщи, обзаведени с всички удобства на съвременната цивилизация.

„Бяхме в апартаменти“, поясни Нина, за да внесе окончателна яснота дали е летувала със семейството си в палатка тип шатра, каквито предлага глемпингът, или в минихотелче. „Караваната на баща ми беше паркирана на самия бряг“, сподели Добрев.

„Черно море ми звучи студено“, намеси се в диалога между Кели и звездната актриса с български корени и Марк Консуелос. „О, не! То е топло и красиво. А водата му е кристално чиста“, реагира като истинска патриотка Нина Добрев.

Героинята от „Дневниците на вампира“ обаче е пазила в пълна секретност до появата си в шоуто на Кели и Марк ваканцията си на българското Черноморие. Преди десетина дни в български профил в инстаграм се появи снимка на Добрев в заведение на морето, но тя беше дружно заклеймена като пълен фейк. Да, ама не! Защото истината е, че това е единственият папарашки кадър на звездата от блокбастъра „Трите хикса“, доказващ летуването й на българското крайбрежие още преди да сподели за него в популярното US шоу.

Истинското име на Нина е Николина. Бъдещата кинознаменитост е родена в София в семейството на компютърния специалист Костантин Добрев и художничката Михаела Радева-Добрева. Има и по-голям брат Александър. Когато е само двегодишна, семейството се преселва в Канада.

Добрев винаги е подчертавала, че в дома им в Торонто се е говорело задължително на български и родителите са държали децата им да знаят перфектно родния си език. И в други американски шоута холивудската кинодива е хвалела българското Черно море.

По време на гостуването си пък в шоуто на Джеймс Кордън за промотирането на филма „The Final Girls“ Нина Добрев превежда емблематични поп текстове на български език директно в ефир пред милионна публика.