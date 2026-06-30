Балканска истерия по Дара! Сръбска баба й пече плескавици, гърците молят: Изпей „Бангаранга" и на гръцки!

Бившата бузукарка на Ивана изненада гостите на пищен юбилей по повод 50-годишнината на рожденик на име Румен, след като засвири на бузуки победната песен на Дара от „Евровизия“.

Под звуците на необичайния кавър десетки деца танцуват неуморно, а благодарение на традиционния гръцки инструмент парчето придобива съвсем ново звучене – с отчетлив балкански и средиземноморски привкус.

След видеото от изпълнението фенове засипват Стояна с похвали, а множество от тях са гръцки коментари, възхитени от нестандартната версия на парчето и молещи нашето момиче да изпее хита и на езика на южната ни съседка.

Дара явно вдъхновява всички наши комшии – дори и държави, които имаха свои изпълнители на „Евровизия“. Сърбия тази година бе представена от метъл групата „Лавина“ с песента „Kraj mene“, а страната завърши на 17-о място на финала. Въпреки собственото си участие сърбите също масово се влюбиха в „Бангаранга“. Сред най-верните сръбски фенове на певицата се оказа баба на име Мила, която стана хит в ТикТок покрай своя внук – създателя на комедийни видеа Желко Маленович, който има над 700 000 последователи в платформата. След като се запознава с него и танцуват заедно танца на „Бангаранга“, Дара отправя специален поздрав към баба Мила и дори шеговито й поръчва плескавица: „Мила бабо, бабо Мила, обичам те. Ти си „Бангаранга“. Да ми направиш плескавица, моля те“, казва варненката на сръбско-български, а лъчезарната възрастна дама със сълзи на очи и усмивка до уши отвръща: „Разбира се, че ще ти направя. Слагаме месо, малко чесън, малко лук, и оформяме плескавицата. После я притискаме и я слагаме на тигана“, казва размечтаната бабичка и продължава: „Когато Дара пееше, сърцето ми играеше – „Бангаранга“, завършвайки с танц от хореографията на българката.

Баба Мила далеч не е единственият сръбски почитател на Дара. За титлата „най-голям фен на Бангаранга“ тя вече се състезава със самия Новак Джокович. Само преди две седмици легендарният тенис ас и родната ни хубавица изненадаха всички, след като изтанцуваха заедно емблематичната хореография на хита на случайна среща в Атина.

Междувременно успехите на Дара продължават и извън музикалната сцена. Победителката в „Евровизия“ вече ще представя България пред чужденците в мащабна туристическа кампания заедно с щангиста Карлос Насар, показвайки България през своя личен поглед – с Варна, морето и любимите си места.