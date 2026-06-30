Бръмчалката Драгана гърми шампанско за 250 000 евро в Монако (ВИДЕО)

Любимката на куп световни футболни звезди Драгана Спасовска взриви Монако с присъствието си. Българската сексбомба купонясва в един от най-тузарските клубове в Княжеството по време на престоя си там.

Пловдивчанката бе във ВИП сепаретата със свои приятели. Там те се насладиха на едно от най-скъпите шампански в света. Бутилката, която е седем литра, струва 250 000 евро. Компанията щедро го разливаше по чашите.

По време на престоя си в Монако Драгана посети и старта от Формула 1. Тя бе заела ВИП място на едно от най-стратегическите места по трасето.

Спасовска е любимка на куп футболни звезди. Последният, който падна в плен на чара й, бе Маркъл Рашфорд. Двамата купонясваха на Бали. Преди него това сториха Роналдиньо, Осман Дембеле, Роберто Карлош, Жерар Пике и др.

Българката споделя, че е най-близка с носителя на „Златната топка“ Роналдиньо. Двамата се виждат винаги когато бразилецът е в Дубай. Драгана от години живее в емирството.