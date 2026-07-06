Малина затвори 100 буркана компот от вишни

Малина обвърза отдиха в селската си къща с приготвянето на зимнината. Певицата с плодовото име помести тези дни клипче, на което се вижда как затваря буркани с компот, но не от малини, а от вишни, пише България Днес.

Попфолк ветеранката номерира с флумастер на капака всеки компот и е много доволна и горда, че ще прибере в килера цели 100 буркана.

Малина не е единствената представителка на съсловието, която приготвя зимнина за домочадието си със собствените си ръце.

Всяко лято нейната колежка Ивана намира време да се прибере в бащината къща в Айтос и да забърка заедно с майка си най-вкусната лютеница на света.