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Малина затвори 100 буркана компот от вишни

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HotArena.net
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Малина затвори 100 буркана компот от вишни

HotArena.net
119

Малина обвърза отдиха в селската си къща с приготвянето на зимнината. Певицата с плодовото име помести тези дни клипче, на което се вижда как затваря буркани с компот, но не от малини, а от вишни, пише България Днес.

Попфолк ветеранката номерира с флумастер на капака всеки компот и е много доволна и горда, че ще прибере в килера цели 100 буркана.

Малина не е единствената представителка на съсловието, която приготвя зимнина за домочадието си със собствените си ръце. 

Всяко лято нейната колежка Ивана намира време да се прибере в бащината къща в Айтос и да забърка заедно с майка си най-вкусната лютеница на света.

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