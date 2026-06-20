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Галена лудна по Папи Ханс: Как го правиш?

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Румен Димитров
623
Галена лудна по Папи Ханс: Как го правиш?

Румен Димитров
623

Папи Ханс направи любопитно признание, че Галена не само следи музиката му, но и открито се възхищава на начина, по който създава хитовете си.

„Галена ми се включва през песен и ми казва: „Как го правиш? Как ги пишеш тези песни?“, разкри хитмейкърът.

Въпреки уважението си към попфолка, Папи е категоричен, че има проблем с крайностите в начина на живот, които понякога се превръщат в модел за подражание.

„Не съм срещу чалгата, не съм и срещу ракията, но не смятам, че сутрин трябва да пием ракия“, коментира още музикантът.

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