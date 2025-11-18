Искра Донова се подмладява с лимфен дренаж

Искра Донова е поредната БГ актриса, която се пристрасти към метод за подмладяване, тонизиране и отслабване, наречен лимфен дренаж.

Екранната Снежана от тв сериала “Скъпи наследници“ помести кадри от процедурата, на която лежи на кушетка, облечена в т.нар. компресионна жилетка и със също такива ботуши на краката, и дори отпива от чаша с кафе, за да покаже, че всичко е напълно безболезнено.

В гилдията най-запалени по лимфения дренаж са колежките на актрисата Стефания Колева и Силвия Лулчева, които разказвали със суперлативи за него, но пропускали да споменат, че за 30-минутна процедура „олеквали" с 50 лв, пише България Днес.

Донова също била изключително доволна от метода и споделила, че само от няколко сеанса се чувствала преродена. „Тялото ми е по-леко, кожата - по-гладка, метаболизмът ми се подобри, организмът ми се изчисти от токсините и излишните течности", изредила положителните резултати от терапията пред свои приятелки в гилдията популярната актриса.