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Кичка Бодурова плаче за Мавзолея

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Румен Димитров
497
Кичка Бодурова плаче за Мавзолея

Румен Димитров
497

Кичка Бодурова се върна преди дни за лятото в родината и веднага побърза да тиражира публично мнението си за монументите от епохата на соца.

Естрадната ветеранка не се поколеба да признае, че я тресе соцносталгия. Певицата настоява, че било грешка да се премахват някои знакови според нея монументи. На първо място смята, че това е Паметникът на съветската армия, а на второ – Мавзолеят на Георги Димитров.

„Не трябва да се зачерква историята на един народ. Дори мавзолеят, който се унищожи. За мен това е грешка. Може да се преместят, но не да се унищожават. Помня много добре ограниченията, в които живеехме, помня всичко, но това е история. Не може един народ да отрича историята си“, убедена е Бодурова.

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1 Коментара

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преди 1 час

smmatz

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