“Остайница” на Рене Карабаш става филм и постановка

Вълната от интерес към Рене Карабаш не спира да расте. Тези дни популярният турският журналист Мехмет Селим идва у нас, за да снима документален филм за балканските автори, пише България Днес.

Екипът му ще пътува специално до морския бряг в Лозенец, за да заснеме Рене в естествения й морски хабитат, където тя всяка година бяга от светския живот и се отдава на почивка.

Рене Карабаш е една от най-успешните български писателки у нас, с преводи в над 25 държави, с множество литературни и кино отличия. Тя категорично постави България на световната литературна карта с успеха си като финалист на най-престижната литературна награда международен „Букър", но и печелейки с романа си сърцето на поп иконата Дуа Липа, която я включи в списъка си „21 книги, които задължително трябва да прочетете през 2026.

Най-популярният книжен блогър в света Джак Едуардс също обяви романа й ”Остайница“ за любима книга и неговият фаворит в „Букър“ надпреварата, като включи „Остайница“ в книжния си клуб, с милиони последователи по целия свят. У нас Рене често е наричана „рок звездата на българската литература“ и има защо.

„Щастлива съм от това, че предстои да излезе филмът „Остайница". Това е кино адаптация на романа ми, а режисьорът, който ще се занимава с нея, е Костадин Бонев. Освен това ще има и театрална адаптация на романа ми, по която вече работим с режисьора Стайко Мурджев“, открива великолепната Рене Карабаш

Самата авторка е наясно за актьорите, които ще изиграят главните роли и в двете произведения, но предпочита това да е тайна за феновете.

37-годишната Рене сподели и как е решила да разкаже точно тази история в своята „Остайница“.

„Избрах тази тема в книгата, защото е по-радикална. Исках да покажа докъде може да стигне патриархатът и какво е да живееш в свят, в който мъжете имат повече права от жените. Романът има много теми, но една от основните е борбата да бъдеш и да избереш себе си“, обясни авторката.

Само след дни - на 2 септември, от Лозенец Рене Карабаш с истинско име Ирена Иванова, ще се придвижи към Созопол, за да участва в празниците „Аполония"