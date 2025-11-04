Мария Игнатова е “жената каучук” на плажа

Мария Игнатова се наснима тези дни в различни и в интерес на истината доста трудни пози от йога гимнастиката, видя „България днес“.

Бившата на Димитър Рачков показва невероятна пластичност на плажа, на която могат да й завидят и по-млади „жени каучук“. „Само на ушите си не си седнала’“, подкачат я незлобиво виртуални последователи на блондинката.

Пред свои колежки бившата тв водеща споделила, че е била вдъхновена за „йогата на плажа“ от телевизионерки от златните години на БНТ. Те й внушили колко е полезна йога гимнастиката рано сутрин на морския бряг.

Навремето кадрите на „Сан Стефано“ 29 я практикували групово под ръководството на руския парапсихолог Борис Золотов по време на летните почивки в станцията на БНТ в Китен.